Innovación sostenible y automatización de redes privadas, gracias al crecimiento inteligente de firewalls virtuales hasta terabits de inspección Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 16:48 h (CET) Las ciberamenazas han crecido en sofisticación y en capacidad de daño. Actualmente, la ciberdelincuencia está muy bien organizada y altamente profesionalizada, capaces de atacar a empresas muy bien protegidas. En este contexto, la seguridad en la red es un factor fundamental para asegurar la continuidad de un negocio.

En entrevista en Madrid con el vicepresidente senior y director general para Europa y Latinoamérica de Corsa, el Señor Klaus Thalmann comunicó que "para poder hacer frente a las amenazas actuales, la empresa canadiense Corsa nació de un spin-off del equipo de ingenieros del laboratorio central de la compañía global de telecomunicaciones de Canadá, para ofrecer su plataforma de automatización virtual de firewalls a la red de partners, que ofrecen servicios gestionados de seguridad".

En cuanto al objetivo principal de Corsa, el Señor Klaus Thalmann subraya que "la firma ayuda a grandes empresas a implementar, escalar y optimizar firewalls virtuales de manera rápida, simple y económica en la red privada, emulando la misma agilidad, consumo por uso y simplicidad que un cloud público. Su escalado horizontal es muy innovador porque en la actualidad la red privada / data center privado no tiene fabricantes que lo hagan y menos en formato multi marca. Hasta ahora, la escalabilidad de los productos del mercado estaba limitada, pero Corsa alcanza niveles a nivel de terabits, lo cual permite un nivel de inspección altísimo de la red, ahorro de costes y flexibilidad. Un enfoque comercial muy innovador, porque compite contra soluciones hechas en casa por la ausencia de fabricantes".

Thalmann añade que "es interesante mencionar que el mercado confunde estas soluciones con las actuales, pero la mayoría de los fabricantes solo tienen soluciones para el cloud público y en los pocos casos que tienen la solución para la red privada, solo gestionan sus propios firewalls. Mientras que Corsa trabaja con los fabricantes más grandes del mundo. En estos momentos en los que estamos, es una gran oportunidad para que nos contacten las empresas interesadas, ya que no trabajamos con más de 1 o 2 partners por país".

El vicepresidente senior y director general para Europa y Latinoamérica de Corsa concluye con que "no solamente es innovador, sino que aporta valor a la sostenibilidad ambiental, al ayudar a eliminar la huella de carbono causada por el uso de hardware. Por ejemplo, con la sustitución de unos 15 firewalls de hardware por firewalls de software en una red privada, el ahorro en la huella de carbono puede ser fácilmente de 25 toneladas por año. Un tema cada vez más importante en el mundo empresarial, que no solamente está sujeto a penalizaciones económicas y a problemas de imagen, pero cada vez se observa más la existencia de objetivos de sostenibilidad en los objetivos de los departamentos de tecnología de grandes empresas. La falta de eliminación de la huella de carbono contribuye al calentamiento global y, por consiguiente, al cambio climático".

Corsa Security Orchestrator es un producto que refuerza y automatiza la seguridad en la red Un firewall es un dispositivo de seguridad que monitorea el tráfico de datos entrante y saliente de una red. Mediante distintas reglas de seguridad puede efectuar bloqueos para prevenir ataques y establecer una barrera entre redes internas y externas. Este tipo de sistemas ha sido la primera línea de defensa en seguridad informática desde la popularización de internet. El producto Corsa Security Orchestrator gestiona firewalls virtuales con orquestación inteligente para escalar la seguridad de sus redes muy rápidamente, a golpe de clics y ahorrando dinero. En este sentido, los clientes de los partners de Corsa se suscriben a este servicio con base en sus necesidades y pagan a medida que crecen o pueden implementar su propio servicio con su departamento interno.

La plataforma que emplea esta compañía se basa en un marco SASE. Lo que permite que los servicios se extiendan a otros escenarios de implementación, operando a la velocidad de una nube y obteniendo uno de los tiempos de implementación más rápidos del mercado en redes privadas. Se trata de una solución pionera que permite automatizar por completo la jerarquía de protección de seguridad en la red integrándose perfectamente con cualquier gestor de políticas que use el cliente.

Corsa busca revolucionar la seguridad de las redes Esta empresa fue fundada en 2013 por expertos en redes definidas por software. Su sede central se encuentra en Ottawa, Canadá, y cuenta con oficinas en San Francisco, Boston, Madrid, Barcelona y México. En su equipo de trabajo es posible encontrar distintos profesionales expertos en redes, seguridad y virtualización. De esta manera, proveen soluciones a distintos desafíos de seguridad para grandes empresas, privilegiando métodos como la virtualización, la orquestación y la automatización.

Además, sus servicios se caracterizan por su sencillez. Por ejemplo, sus usuarios pueden administrar la capacidad y rendimiento de los firewalls virtuales a través de un panel único y simple. Por último, esta firma tiene un peso cada vez mayor en el mercado de firewalls virtuales, que actualmente atraviesa una expansión y, según distintas previsiones, va a alcanzar los 10.000.000.000 de dólares en 2024.

Con el apoyo de los especialistas de los partners de Corsa, es posible disponer de soluciones de seguridad en la red que resultan eficientes, simples y económicas.

