El juego para los amantes de la saga ya disponible en We Are Games, Trivial Pursuit Harry Potter Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 15:49 h (CET) La vida de millones de niños, adolescentes y adultos de todo el mundo ha estado marcada por los libros y las películas de Harry Potter.

El universo creado por J. K. Rowling generó un impacto único e irrepetible en la sociedad, y pese a que no están previstos nuevos ejemplares o producciones audiovisuales, la saga continúa generando algarabía y nostalgia entre sus fanáticos.

Una de las formas más divertidas de revivir las aventuras del joven mago es a través de los juegos de mesa. El Trivial Pursuit Harry Potter es de los más populares en la actualidad y en We Are Games está disponible.

¿Qué beneficios aporta el jugar al Trivial Pursuit Harry Potter? No es fácil encontrar un juego interactivo que les permita a los amantes de Harry dudar ante ciertos temas que aparecen en las películas o en los libros. Las 600 preguntas que contiene el Trivial Pursuit Harry Potter hacen titubear hasta al mayor conocedor de la saga.

El juego pone a prueba a cualquier fanático, más allá de que este recuerde los diálogos y las escenas con exactitud.

Lo positivo del juego es que, al incluir preguntas complejas, los seguidores de Hogwarts están obligados a pensar y por ende, a ejercitar la mente. Aquellos que lo adquieren, no solamente ganan en entretenimiento, sino que también consiguen desarrollar mejor su parte cognitiva. Otra de las ventajas a destacar es que no necesita tablero, lo que permite que se pueda guardar y llevar a todas partes.

Para ganar el juego hay que contestar bien distintas temáticas: las artes oscuras, Hogwarts, hechizos, pociones mágicas, animales y criaturas mágicas. Cada paso impone un nuevo desafío y ante el más mínimo error, ni el mejor hechizo de Harry podrá evitar la derrota.

La popularidad del universo Harry Potter Si bien ya pasaron 12 años del estreno de la última película de Harry Potter, y más de 15 años de la publicación del último libro, su historia no para de ganar popularidad a nivel mundial.

En los últimos años, el número de fanáticos ha seguido, y es por ello que momentos para recordar sus aventuras nunca faltan. Este es uno de los objetivos del Trivial Pursuit. El juego propone ser un nexo entre los personajes de la serie y sus admiradores, siendo la excusa perfecta para charlar y recordar durante largas horas lo mejor que les dejó el universo cinematográfico y literario creado por J.K. Rowling.

Teniendo en cuenta la nostalgia que genera en los fanáticos el hecho de que la saga haya llegado a su fin, siempre es una buena ocasión para hacer catarsis jugando un juego de preguntas y respuestas.

La versión Trivial Pursuit Harry Potter de We Are Games está en castellano y cuenta con un estuche contenedor, 100 tarjetas de preguntas, un dado y un reglamento. Se puede adquirir en la tienda online a tan solo 11,95 euros.

