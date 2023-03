Bronce de Daniel Gavilán en el Grand Prix de Egipto El judoka madrileño muestra su gran estado de forma perdiendo un solo combate y venciendo al vigente subcampeón de Europa Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 15 de marzo de 2023, 12:38 h (CET)

El judoka madrileño, Daniel Gavilán, acaba de conquistar la medalla de bronce en el Grand Prix de Egipto, segunda prueba internacional del año que se ha disputado en Alejandría. El madrileño volvió a demostrar su gran estado de forma sobre el tatami, cuajando una gran competición en la tuvo que enfrentarse a grandes rivales, entre otros al vigente subcampeón de Europa, el georgiano Zuriab Zurabiani, al que logró vencer en primera ronda.

En cuartos de final Gavilán perdió su único combate ante uno de los rivales más potentes del torneo, el uzbeko Nurillaev, que compite en el circuito internacional para judokas sin discapacidad y que se alzó con el triunfo final en el torneo egipcio.



En la repesca, el judoka madrileño hizo valer su gran estado de forma y su mentalidad, ganando dos combates y hacerse con el metal de bronce en el combate final que se decidió por punto de oro ante el kazajo Anuar Sariyev, vigente subcampeón paralímpico.

Con este resultado, Gavilán sigue acumulando grandes puntos para la clasificación paralímpica, después de colgarse el bronce hace un mes en Portugal y tras las dos medallas de bronce obtenidas en el Mundial y en el Europeo.

Hasta Egipto también viajó la vallisoletana Marta Arce, quien perdió su combate inicial frente a la rival kazaja, Dayana Fedossova, actual medalla bronce mundial. En la repesca Arce cayó frente a la judoka de chinaLin.

Al tatami también saltó el vigente medallista paralímpico, Sergio Ibáñez, que debutada este año en competición internacional, tras una lesión que le impidió participar en Portugal. Ibáñez no pudo pasar de la primera ronda, lo mismo que sucedió con la joven madrileña, María Manzanero, quien perdió su primer combate ante la argentina Paula Gómez.

El judo, un deporte con mínimas adaptaciones

El judo es uno de los deportes con menos modificaciones para personas ciegas y sólo es preciso que los combates se inicien con los dos deportistas agarrados. Si se sueltan, el árbitro para de modo que vuelvan a cogerse.

Actualmente, existen dos categorías de competición, J1 (ciegos) y J2 (discapacidad visual) con mínimas modificaciones entre ellas. Como, por ejemplo, el acceso con asistencia al tatami o en cuanto al indicativo de la vestimenta.

Con esta nueva normativa, aprobada tras los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, los judokas J1 y J2 no compiten entre ellos a menos que no haya suficientes participantes, por lo que bajo mutuo acuerdo, pueden hacerlo.

Existen también, algunas otras modificaciones, relativas a la forma de transmitir por parte de los árbitros a los deportistas las señales, ya que no lo podrán hacer por gestos, tal y como se hace habitualmente.Además, en este deporte existe una alta participación de personas con sordoceguera, por lo que la forma de darles los avisos también está adaptada al tacto y recogida en el reglamento. NORMAS DE USO

