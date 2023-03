Banco Mediolanum abraza un modelo de trabajo híbrido con la tecnología de escritorio virtual de Nutanix Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 10:59 h (CET) La entidad financiera desplegó una plataforma que permitió trabajar en remoto a más de 300 empleados en un tiempo récord. El banco ha simplificado la gestión de sus TI, un beneficio que se ha traducido en un mejor servicio al cliente Nutanix, compañía líder en tecnologías híbridas multicloud, anuncia que Banco Mediolanum ha apostado por su tecnología para adaptar su negocio a un nuevo tiempo en el que las demandas de clientes y empleados han cambiado. En el año 2019, la entidad contactó por primera vez con Nutanix y el conocimiento de sus soluciones facilitó la puesta en marcha de un entorno Virtual Desktop Infrastructure (VDI) cuando se decretó la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

Banco Mediolanum es una entidad española especializada en asesoramiento financiero con una trayectoria de más de 20 años y 350 empleados. Con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona, dispone de una red de más de 1.600 asesores en España.

Cuando el teletrabajo brillaba por su ausencia en la mayoría de las organizaciones, el caracter innovador de esta entidad le condujo hacia un escenario donde una nueva infraestructura facilitó que su plantilla trabajase con seguridad desde cualquier ubicación.

"La hiperconvergencia no era muy conocida cuando dimos el paso, pero hoy no podemos estar más satisfechos con esta tecnología que nos aporta simplicidad, flexibilidad en la escalabilidad y una plataforma resiliente a cualquier fallo físico. Con Nutanix hemos mejorado nuestro servicio, tanto desde el punto de vista de producto, como de atención al cliente", revela Juan Carlos Server, director de Operaciones de Banco Mediolanum.

La plataforma de hiperconvergencia de Nutanix permitió a Banco Mediolanum disponer de una nueva arquitectura más simple y escalable basada en un conjunto de nodos en la que el software consolida las capas de cómputo, virtualización, seguridad y almacenamiento y permite la administración y operación de los servicios desde una única consola de gestión centralizada.

Al mismo tiempo, Nutanix minimizó el impacto de la pandemia, prestando servicio a todos sus clientes con plena normalidad. En un tiempo récord, unos 300 empleados, prácticamente de un día para otro, pudieron trabajar desde sus casas.

La plataforma tecnológica de Nutanix ha permitido al banco multiplicar el valor de sus servicios y la calidad de su servicio de atención al cliente. Simplificar la gestión de su infraestructura de TI ha incidido positivamente en la satisfacción de sus clientes. En ocasiones, una migración puede suponer interrupciones del servicio, pero en este caso, toda la operativa y el desarrollo normal de los distintos departamentos del banco mantuvo su continuidad.

La implantación del escritorio de trabajo virtual, VDI, ha permitido que cualquier empleado de la entidad tenga la opción de trabajar desde cualquier ubicación. Gracias a Nutanix, la plantilla puede desarrollar su actividad laboral en la modalidad de teletrabajo desde sus escritorios virtuales, sin que los niveles de productividad y seguridad se vean afectados.

"Las entidades financieras representan la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías y ejemplos como el de Banco Mediolanum así lo certifican. Nos complace que nuestra tecnología haya sido clave para que alcanzasen sus objetivos rápidamente, disfrutando de un entorno TI flexible con ventajas indiscutibles para los empleados y, también, para el cliente final", indica Jorge Vázquez, director general de Nutanix Iberia.

