Abogados Herencias Barcelona explica cómo gestionar la declaración de herederos Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 10:44 h (CET) Una de las cuestiones en la vida en la cual se debe ser más precavido es en la elaboración del testamento.

Este documento evitará un sinfín de problemas y trámites para los seres queridos. Sin embargo, la muerte puede ser imprevista y muchas personas se van sin otorgar un testamento.

Para estos casos, la ley estableció ciertas herramientas y reglas para regular estas situaciones y una de ellas es la declaración de herederos ab - intestato. A pesar de que parece un simple trámite, se deben considerar muchas cuestiones legales que no todas las personas conocen. Para ello, el despacho jurídico Abogados Herencias Barcelona ofrece servicios de asesoramiento y gestión de la declaración de herederos.

Las principales características de la declaración de herederos Según la ley, en Cataluña, heredan en primer lugar los hijos y descendientes. En caso de no haber, el cónyuge viudo o la pareja estable sobreviviente. A falta de estos, la herencia corresponde a los padres o ascendientes. Si ellos hubieran fallecido antes, el siguiente eslabón de la cadena de herencia son los hermanos y los hijos de hermanos. Ahora bien, en caso de que la persona fallecida no haya dejado un testamento, los herederos deberán tramitar la declaración de herederos ab – intestato. Esto se realiza ante un notario de la misma ciudad del último domicilio del fallecido. A su vez, para este proceso se requiere aportar certificaciones expedidas por los registros civiles y presentar dos testigos.

Experiencia especializada al servicio de los herederos En caso de querer ahorrarse todos estos pasos del trámite y el estudio de cuestiones legales que este implica, en Cataluña existe el despacho jurídico Abogados Herencias Barcelona que, entre otros servicios, gestiona la declaración de herederos. La entidad se especializa en ámbitos del derecho ligados a testamentos, herencias, sucesiones y reclamación y liquidación de legítimas, desde 1980. En este camino, no solo ofrece el asesoramiento y la gestión de trámites, sino que en su sitio web cuenta con toda la información necesaria que se debe tener en cuenta al enfrentar estas situaciones, en el marco de la legislación sucesoria de Cataluña.

Por otro lado, desde sus inicios, Abogados Herencias Barcelona se centra en ofrecer servicios en Cataluña, por lo que cuenta con un especial conocimiento sobre la legislación sucesoria de esta comunidad. Este aspecto lo destaca como un despacho jurídico referente en este ámbito del derecho. Los expertos de la firma cuentan con grandes soluciones a la hora de tramitar todo lo vinculado a herencias y sucesiones.

