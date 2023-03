Luna de Marte ha acompañado a la muestra de arte ‘Contrapunto’ con un concierto en acústico

Luna de Marte ha acompañado a la muestra de arte ‘Contrapunto’ con un concierto en acústico Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 18:19 h (CET) El pasado viernes 10 de febrero, Lady Raquel y Jorge Roy, miembros de la banda zaragozana de indie-pop Luna de Marte, fueron los invitados en la agenda de eventos organizada por ART LOVERS en la exposición CONTRAPUNTO en la ciudad de Zaragoza y que se podrá visitar de forma guiada con los artistas de la muestra hasta el 17 de marzo. Ofrecieron un concierto en acústico con gran acogida y aforo completo, atrayendo a un público que supo valorar la mezcla del arte y la música en un espacio tan singular como es la Fundación Caja Rural de Aragón.

Esta nueva banda joven de la capital aragonesa, formada por Raquel, Jorge, Edu Pérez, Edu Benavente, Samuel Esteban y Laura Martínez, presentó su música en español en un formato distinto. Los asistentes al evento pudieron disfrutar de ‘Transparente’, el primer álbum de Luna de Marte, en una versión íntima a dos guitarras y voz. Con ello, buscaron mostrar la esencia de su música: letras y melodías basadas en experiencias y, sobre todo, emociones reales.

Además, Lady Raquel (vocalista) quiso destacar el valor artístico de ‘Contrapunto’ y su vínculo con la música de Luna de Marte. Casadevall y Wetzel fusionan en su exposición dos estilos totalmente distintos, antagónicos. Establecen un contrapunto entre la obra de Cristina, influenciada por el expresionismo abstracto y el minimalismo, y la de Sergio, marcada por la estructura y el reflejo de su personalidad en un juego con una intensa mezcla de toda la paleta de color. En la muestra, ambas obras convergen y se unen formando un significado artístico nuevo.

Lo mismo ocurre con el trabajo de Luna de Marte. La música mezcla estilos e influencias de los distintos miembros de la banda, creando un valor artístico único que surge precisamente de esa unión y confluencia entre distintos puntos de vista. Por su parte, Jorge Roy demostró su maestría con la guitarra, haciendo disfrutar al público con la interpretación acústica de sus melodías y transmitiendo su gran pasión por la música.

Luna de Marte debutó recientemente y está teniendo una rápida y gran acogida en la ciudad de Zaragoza. Por ello, continuarán trabajando para crear y comunicar su música llegando a otras ciudades y hacer disfrutar a su público tanto como disfrutan ellos-

La exposición ‘Contrapunto’, organizada por ART LOVERS, con obra de Cristina Baratto 'Casadevall' y Sergio Bressel 'Wetzel' y acogida actualmente en el Edificio de la Fundación Caja Rural de Aragón (C/ Cuatro de Agosto, 4 de Zaragoza). Se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 18:00 h a 19:45 h hasta el 17 de marzo.

