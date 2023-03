La experiencia de acudir al centro de extensiones de pestañas en Valencia, Denzel Lashes Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 18:14 h (CET) Las extensiones de pestañas se están convirtiendo en una tendencia en la industria de la belleza. Se pueden usar para crear la mirada que se desea y es el complemento ideal de la mujer actual. Celebridades como Kylie Jenner, Kim Kardashian y Taylor Swift se han dejado ver usándolas en la alfombra roja y en sus cuentas de Instagram.

Todas han descubierto los beneficios de las extensiones para evitar las manchas del rimmel y verse guapas sin tener que maquillarse todos los días. Mirada natural, mirada felina o un look más de fiesta.

“Nunca imaginé que unas pestañas cambiaran tanto la mirada” Las extensiones de pestañas son una gran manera de realzar la belleza de los ojos sin mucho esfuerzo. Han existido durante algunos años y en ese tiempo se han convertido en un servicio básico ofrecido por muchos centros de belleza.

Raquel, la fundadora de Denzel Lashes, lleva más de 10 años en el sector y ha ido mejorando su metodología. Genera mucha confianza porque también utiliza sus propios materiales de pestañas patentados.

Las extensiones de pestañas que utiliza están hechas de un material sintético (PBT), de los más resistentes y ligeros del mercado.

Denzel Lashes dispone de una amplia gama de extensiones de pestañas y, según el tipo de ojo, se elige entre la curvatura, longitud y grosor que mejor se adapte a la mirada.

Cómo aprovechar al máximo las extensiones de pestañas El proceso para tener una mirada más sofisticada y femenina comienza con una consulta a una experta de confianza. En el centro de extensiones de pestañas en Valencia, Denzel Lashes, ayudan a definir qué tipo de pestañas se desea conseguir, así como su resultado final.

Raquel es una de las expertas en aplicar las extensiones en cada una de las pestañas naturales y en separarlas perfectamente para no dañarlas.

“Cero dolor y una sensación muy agradable” Dependiendo de la técnica y los materiales usados, las extensiones de pestañas pueden durar aproximadamente de 3 a 4 semanas, pero se pueden quitar en cualquier momento si se desea, acudiendo al centro.

Raquel lleva más de 10 años en este sector mejorando su metodología para conseguir ese efecto natural, duradero y cómodo. Sus productos no producen reacciones en los ojos y el resultado es espectacular. Son muy ligeras y ni se nota que se llevan.

Si no se quiere aplicar extensiones, también está disponible el lifting de pestañas, un tratamiento ideal para elevar y acentuar la curvatura de las pestañas de manera natural, proporcionando una mirada más sensual y sofisticada.

Y ya, si se va a por todas y se quiere completar el look, es importante no olvidarse de las cejas. La depilación con hilo definirá las cejas dejándolas completamente limpias en tan solo 10 minutos. También pueden remarcarse aplicando el tinte natural de Henna.

La experiencia de acudir a Denzel Lashes Las extensiones de pestañas son una excelente manera de agregar volumen y longitud a las pestañas naturales. Profundizan y realzan la mirada sin necesidad de aplicar nada más.

Pero este no es el único beneficio de ponerse extensiones de pestañas. La experiencia mientras se aplica el tratamiento es relajante y cómoda. Raquel y su equipo cuidan al detalle todo.

Desde que una clienta entra hasta que sale, lo más importante es ella. Durante el tiempo que dura el tratamiento, se siente la tranquilidad de estar en manos de expertas en extensiones de pestañas y otros tratamientos de belleza en un ambiente acogedor y elegante.

Además, debido a la larga experiencia de Raquel, también imparten cursos y formaciones para personas y esteticistas que quieran adentrarse en el mundo de las extensiones de pestañas. Son referentes, ya que llevan en el sector más de 10 años.

Para quienes quieran lucir pestañas de calidad y bien puestas, este es el lugar.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las pautas oficiales del MCER en base al C1 lenguage level, por Bright Exam Las propiedades en República Dominicana de Inmo Caribe Colección de tacones Urban de miMaO Eactivos.com subasta la moto que la artista colombiana de moda utilizó en uno de sus videoclips Un autónomo consigue cancelar 125.000€ gracias a Abogados Para Tus Deudas