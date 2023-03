FETĒN, la firma española de cosmética masculina que revoluciona con productos de alta calidad y sostenibles Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 17:48 h (CET) Dentro del mundo de la cosmética, en los últimos años, se ha vivido una mayor presencia del género masculino. Y es que más del 50 % de los hombres opinan que este sector ya no es solamente cosa de las mujeres, según varias encuestas. En España, de hecho, estudios de Kantar y Nielsen señalan que cerca del 41 % de los consumidores de productos cosméticos son hombres. A nivel europeo, además, son los segundos que más se cuidan, solo por detrás de Alemania.

En medio de este contexto, en el que la cosmética masculina se abre paso entre los consumidores, se posiciona como líder en el mercado FETĒN, la marca de skincare y cuidados de categoría premium para hombres del siglo XXI. Además, a un precio justo. La firma busca crear una experiencia exclusiva para el hombre. Por ello, atiende a las expectativas en el uso de unos productos que -a diferencia de los de la mujer- no pringan, no dejan brillos, se absorben rápido y dan resultados inmediatos, según los propios clientes de la marca.

El crecimiento sostenido del mercado FETĒN busca romper las clásicas ideas preconcebidas que ven el cuidado masculino como un concepto trasnochado. Las rutinas de cuidado de la piel ahora también se dan en casa, y no solo en algunos centros de cuidado para hombre. Una investigación publicada por Havas Media Group Internacional dice que 1 de cada 4 hombres usa productos para el cuidado de la piel.

Algunos analistas no asocian el interés masculino solo a la vanidad estética. Se considera que el mercado se ha visto impulsado por una mayor conciencia sobre los factores de riesgo que afectan a los hombres. La exposición a los rayos UV, las toxinas del ambiente o la vulnerabilidad de los poros después de la afeitada son algunos de esos elementos.

Así, en los últimos años se confirma una tendencia creciente de mercado, con hasta un 20 % de incremento en el consumo de estos productos en el segmento joven, más concienciado de la nueva realidad que le rodea. Lo que antes se limitaba a productos para el afeitado, ahora se ha diversificado en una línea de soluciones para el cuidado de la piel. Tanto es así, que un estudio presentado por Statista afirma que en el 2024 los productos de cosmética masculina estarán moviendo a nivel global unos 29.140.000.000 mil millones de dólares. "Queremos explotar todo el potencial de un sector y un mercado que tiene mucho que ofrecer, no solo en los entornos digitales, sino también en el modelo offline, por lo que establecemos colaboraciones de gran alcance con reputadas cadenas de perfumería, pero también con negocios locales del mundo beauty, como barberías y centros estéticos de primera a nivel nacional", explica Eduardo López-Villalta, cofundador de FETĒN.

Lo que ofrece FETĒN en el creciente mercado de cosmética masculina Como respuesta a un mercado que también es cada vez más exigente con los productos que se fabrican para ellos, FETĒN desarrolla los productos basándose en la alta calidad cosmética con principios activos beneficiosos para la piel del hombre. De esta forma, se adaptan a la experiencia de uso masculina, con una rutina de pocos pasos, simple, agradable y con resultados naturales visibles en pocos días.

Lo hacen cuidando del medioambiente, pues uno de los compromisos fundamentales de la firma FETĒN es la sostenibilidad. Los procesos reducen al máximo el impacto sobre el entorno, siendo pioneros en prescindir de cajas, prospectos y embalajes: "nos planteamos si con las oportunidades que nos brinda el ecosistema digital tenía realmente sentido seguir malgastando recursos, en lugar de emplear tecnología en los envases para dar más y mejor información a nuestros clientes sobre cómo usar cada producto", dice Ester Somolinos, cofundadora de FETĒN. Algo que además potencian financiando el 100 % de la recogida de los propios envases para hacer un control efectivo sobre la disposición final de los mismos.

La marca 100 % española desarrolla los principales productos de cuidado para la piel del hombre, desde cremas faciales o para el contorno de los ojos, pasando por exfoliante, sérum o crema de manos. Además, trabajan para responder a necesidades como la cara de cansancio, la prevención de arrugas, la deshidratación y un cuidado integral 360 con el diseño de sus rutinas de cuidado. Soluciones adaptadas a una nueva realidad que, sin lugar a dudas, convertirán a los productos de cuidado masculino en una de las principales tendencias de este 2023.

