Crecerá la facturación de las empresas franquiciadoras en 2023, según los principales actores del sector Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 12:39 h (CET) En concreto un 73% de las empresas así lo ha confirmado. En el lado negativo, disminuyen los beneficios y afectará directamente a la contratación de personal y nuevas inversiones, según el informe de Perspectivas Franquicias 2023 de Tormo Franquicias Consulting La consultora Tormo Franquicias Consulting lanzaba hace unas semanas el Informe Perspectivas Franquicias 2023, en el que tomaban el pulso al sector y analizaban las opiniones y expectativas de sus principales actores sobre la situación de sus empresas y del ámbito de la franquicia.

El marco actual que presenta el sector es muy similar al que adelantó en su momento la consultora. Las empresas franquiciadoras no dejan de crecer, incrementando su facturación e incorporando nuevos franquiciados, aunque en la mayoría de redes se está produciendo una contención en el número de aperturas, en comparación con años anteriores. Al mismo tiempo, los beneficios se van a ver sensiblemente disminuidos y en su mayor parte están optando por aplicar estrategias de contención de gastos, lo que afecta directamente a la contratación de personal y las nuevas inversiones.

Son datos muy similares a los presentados estos días por KPMG en su Informe Perspectivas España 2023 y a la vez también por un reciente estudio estadounidense realizado por Guidant Financial, y que ha sido trasladado recientemente por la consultora Tendencias de las pequeñas empresas en 2023, y que plantea una situación muy similar para las pymes en Estados Unidos durante este 2023. En concreto, un clima marcado por la incertidumbre económica y política que no impide que estas pequeñas empresas sigan creciendo (más de un 60%), aunque muchos de los más de 1.000 empresarios encuestados afirmaron reducir más del 50% sus costes para compensar el impacto de la inflación, lo que incluye limitar la contratación y las inversiones.

En lo que respecta a España, los datos más representativos que presentan KPMG y Tormo Franquicias en cuanto a tendencias generales son muy similares.

Crecerá la facturación de las empresas en un 70%. En franquicia un 73%.

Incrementará su plantilla el 38%. En franquicia el 37%.

Acometerá nuevas inversiones el 50%. En franquicia el 24%. La coincidencia que presentan los datos que afectan a diferentes sectores de la economía, reflejan la realidad de la situación y la economía.

En conclusión, se presentan, sin duda, distintos desafíos que provocan que las empresas franquiciadoras dibujen un panorama mucho más conservador y limitante. Sin embargo, la fuerza y el impulso de muchos de estos empresarios no ha hecho sino aumentar la presencia de sus negocios, lo que permite al sector ser optimista respecto al futuro y mantener una actitud positiva frente a la situación económica actual.

En palabras de Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias Consulting: "Asistimos a una situación irregular donde crecen las ventas y, en definitiva, la facturación de las empresas y, a la vez, disminuyen los beneficios sin haber realizado ninguna inversión. Posiblemente, sea una situación con la que debamos convivir, pero en ningún caso es saludable ni debemos acostumbrarnos. Lo más importante a destacar desde la posición que nos ocupa, es la capacidad de adaptación del sistema de franquicia para poder fortalecerse en situaciones como la actual".

La conclusión que se confirma de la opinión de las empresas franquiciadoras en el informe Perspectivas Franquicias 2023, es que este será un año que seguirá siendo positivo para el sistema de franquicia y todos sus actores. Crecerá la facturación, seguirán creciendo las redes con la incorporación de nuevos franquiciados, pero todo ello, en menor medida que el ejercicio anterior. Por último y como consecuencia de las incertidumbres actuales, "se verán penalizadas las inversiones y contratación de personal que marcan una tendencia contraria a lo que hasta la fecha se había venido observando".

Descargar el informe clicando – aquí –

