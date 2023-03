Las propuestas de juegos para llenar el bar de Trivify Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Atraer clientes a un bar requiere hacer una buena inversión en promoción, productos de calidad y un espacio atractivo.

No obstante, muchos bares ya cuentan con estas características, así que buscan nuevas fórmulas para seguir llenando el local con el paso del tiempo.

Por esta razón, la empresa Trivify ha creado propuestas de juegos con las que estos negocios pueden mantener activos a sus clientes. Estos juegos de bares son fácilmente identificables por los participantes y no necesitan presentador.

Cada uno de estos juegos no requiere una alta inversión para los bares, y ayudan a diferenciarse del resto de la competencia, al ofrecer una experiencia única que combina juegos, amigos y bebidas.

Juegos de bares, una propuesta diferente de Trivify La empresa Trivify surgió en el año 2020, con el propósito de brindar una experiencia diferente y divertida en bares. Daniel Domínguez, creador de la empresa y de sus juegos, y Mª Ángeles Contreras, encargada del contacto con los bares, juntaron su pasión por los juegos y las cervezas para crear una propuesta de juegos de bares originales. Esta propuesta se diseñó con el objetivo de que los bares puedan atraer nuevos clientes y fidelizar a un mayor número de estos: de esta forma, los bares que incorporen los juegos de Trivify en su establecimiento tienen una interesante herramienta para diferenciarse de su competencia.

Los juegos de bar de esta empresa comprenden trivias, misterios por resolver y juegos de azar. Los clientes pueden tomar una bebida fría mientras juegan con amigos a la opción que más les guste, convirtiendo una salida de fin de semana en una experiencia diferente y entretenida.

Variedad de juegos para bares Trivify ayuda a los bares a llamar la atención de más clientes a través de sus juegos de bar con premios para los ganadores. Los dueños de los bares, además, tienen la posibilidad de escoger el juego que mejor se adapte a su bar.

Con su gran variedad de opciones, la empresa proporciona diferentes ventajas a los dueños de estos establecimientos. Estos juegos son más económicos que otros disponibles en el mercado y no requieren ningún tipo de mantenimiento; además, ayudan a que el establecimiento sea más visible e interesante para los clientes.

Con el apoyo de Trivify, algunos bares han visto cómo sus clientes se vuelven habituales y regresan acompañados de nuevos amigos para jugar y pasar un buen rato. Los locales se convierten en un centro de entretenimiento, sin que los dueños tengan que gastar una gran cantidad de dinero.

La empresa de Daniel Domínguez y Mª Ángeles Contreras lleva más de tres años ofreciendo juegos de bares entretenidos y rentables para este tipo de negocios. La compañía ha contribuido a llenar los bares de clientes jugando y consumiendo, por lo que siguen trabajando en crear nuevos juegos.

