Conseguir un perfil con mente empresarial gracias a Grupo Santalá Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) Dirigir o administrar una empresa no es una tarea que pueda realizar cualquier persona. Se requieren muchos conocimientos específicos del sector en el cual se desempeña la compañía, además de rasgos de liderazgo, adaptabilidad a diferentes situaciones, habilidades emocionales, de cooperación y de escucha activa. Si bien son pocas las personas que nacen con el don de la mente empresarial, se puede obtener este perfil a través del coaching. Cuando una organización necesita formar a sus líderes, Grupo Santalá ofrece el Programa Internacional avalado por ICF como ACTP en la modalidad in company.

Aprender coaching de la mano de Grupo Santalá Grupo Santalá es una empresa especializada en la formación en coaching ontológico personal y organizacional. Además, ofrece capacitación en empresas tanto para el personal como para los ejecutivos. En este camino, brinda formaciones in company sobre coaching, liderazgo, gerenciamiento emocional y comunicación efectiva. Sus programas de formación parten de la creencia que el cambio social solo es posible cuando la educación responsable y consciente prepara ciudadanos que eligen ser mejores personas, cuyas acciones impactan sistemáticamente provocando cambios que marcan su evolución. Por otro lado, la firma cuenta con más de 22 años de experiencia y ha conseguido importantes reconocimientos de organismos internacionales, tales como el Aval ACTP de la International Coaching Federation, del Centro UNESCO para la Formación en Derechos Humanos ciudadanía Mundial y Cultura de Paz o del Instituto De Estudios Globales Para El Desarrollo Humano De España.

Tener una mente empresarial La formación en Coaching Profesional tiene como finalidad desarrollar en los ejecutivos las habilidades y competencias para trabajar en equipo, liderar con efectividad, obtener una comunicación efectiva, manejar eficientemente los conflictos, gestionar los resultados y, fundamentalmente, mejorar la calidad de vida de cada uno de los miembros de la organización dentro y fuera de la misma. Para ello, Grupo Santalá ofrece cuatro ciclos o cursos de formación, entre los que se encuentran el desarrollo de habilidades para la venta, capacitación para líderes empresariales, cambio cultura con valores y coaching para ejecutivos.

La importancia de adquirir nuevas competencias comunicacionales y desarrollar habilidades emocionales se ha vuelto una necesidad indispensable para gestionar con efectividad las organizaciones en el entorno cambiante que se experimenta hoy en día. Por eso, el Grupo Santalá apuesta por la formación y el desarrollo de líderes como manera efectiva de contribuir con una sociedad mejor. En este sentido, con los cuatro cursos o programas mencionados anteriormente, la empresa busca mejorar las habilidades de cada uno de los directivos y líderes de las compañías.

