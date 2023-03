Oscars 2023: el todo y las partes El finiquito es igual en todas partes Ángel Pontones Moreno @boucicaut71 martes, 14 de marzo de 2023, 10:25 h (CET) -¿Ya han acabado de rodar eso?



-Eso dicen.

-¿Y le han puesto nombre?

-No se atreven.

-Sugerencias.

-¿"El todo y las partes no es igual en todas partes"?

-Me parece demasiado complejo. Recuerda que estamos en 2023.

-"¿Me partes del todo?"

-No sé.

-¿"Las partes contratantes de las primeras partes"?

-Tú quieres una denuncia por plagio.

-"Quien parte y reparte se lo lleva en todas partes"

-Más profundo.

-Si te pido dos cartas no me llames Descartes.

-Más actual.

-¿Todo es idiota en todas partes?

-Te vas acercando.

-¿Adónde?

-Recuerda que el finiquito es igual en todas partes. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.