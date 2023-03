Óscar Ródenas explica que 'El entrenamiento personal online puede dar los mismos resultados que el entrenamiento presencial'

A partir de 2020 y hasta el presente, la modalidad online ha experimentado un auge sin precedentes, logrando expandirse a diferentes áreas, incluyendo en lo que respecta al bienestar y el entrenamiento físico.

Hoy en día, es posible acceder a un entrenamiento personalizado totalmente online, con incluso mayores ventajas que la modalidad presencial.

Ejemplo de ello es Óscar Ródenas, un entrenador experimentado que actualmente ofrece un entrenamiento personal online mediante una metodología propia que se basa en la máxima personalización de las rutinas de ejercicio, para alcanzar resultados extraordinarios según las necesidades específicas de cada uno de sus clientes. En la siguiente entrevista, el experto explica mejor en qué consiste su trabajo.

¿En qué se basa el entrenamiento personal online?

"El entrenamiento personal online se fundamenta en ayudar a las personas a lograr sus objetivos físicos, los cuales pueden tener una motivación estética o de mejora de la salud y el bienestar, como pueden ser perder peso, ganar masa muscular, aumentar la flexibilidad y movilidad corporal, tener un cuerpo más funcional o incluso eliminar el estrés mediante el ejercicio; siempre con la ayuda y el seguimiento de un profesional y sin que la distancia o el horario sea un impedimento para lograrlo".

Como profesional, ¿cuáles consideras que son sus ventajas?

"Las ventajas del entrenamiento online respecto al entrenamiento presencial están relacionadas con la disponibilidad, tanto del cliente como del entrenador. Cuando entrenas de forma presencial tienes que gestionar una agenda con el entrenador. Tienes que cuadrar tus horarios con los suyos. En el entrenamiento personal online esto no sucede. Cada cliente realiza su entrenamiento en el horario que mejor le conviene, incluso se puede dividir el entrenamiento en el número de sesiones que sea necesario, por ejemplo dos sesiones de 25 minutos al día.

Otra ventaja muy importante es que no necesitas buscar un entrenador que viva cerca de ti. Puedes entrenar con el entrenador que más te guste, esté donde esté. El entrenador no tiene que ir a tu casa ni tu tienes que desplazarte al lugar donde el entrenador realiza sus entrenamientos. Cada cliente entrena donde quiere, ya sea en casa, en un gimnasio comercial, en un parque, etc.

Por otro lado, nos encontramos con que el entrenamiento online tiene un precio más económico que su equivalente presencial, pudiendo realizarse 3, 4, 5 sesiones a la semana o incluso más sin que el precio sea un impedimento".

¿Es igual de eficiente que el entrenamiento presencial?

"Por supuesto. El entrenamiento online puede dar los mismos resultados que el entrenamiento presencial siempre y cuando se escoja a un buen profesional y siempre y cuando el cliente se implique en el proceso.

La única diferencia es que el entrenador no va a estar presente durante tu sesión de entrenamiento, pero esto no impide que se realice un buen seguimiento y corrección de las sesiones de entrenamiento para que sean totalmente efectivas."

¿Qué nivel de personalización del entrenamiento se puede lograr de forma online?

"Un 100%. El entrenamiento online es tan personal como el entrenamiento presencial. Es más, incluso se adapta más al día a día del cliente, ya que el entrenamiento presencial, como ya dije anteriormente, implica coordinar unos horarios con el entrenador. A veces el entrenador con el que quieres entrenar no tiene disponible exactamente el horario que el cliente quiere y es necesario adaptarse: entrenar media hora antes, hacer menos sesiones a la semana o incluso ir coordinando semana a semana los horarios. Con el entrenamiento online el cliente escoge qué días entrena, a qué hora cada día, durante cuanto tiempo quiere entrenar cada día, dónde quiere entrenar, con qué material, etc. Como digo, se trata de una posibilidad de personalización del 100%".

¿Utilizas alguna metodología de entrenamiento en específico?

"Mi metodología tiene una base: que cada cosa que se haga tenga un objetivo concreto, sin perder el tiempo, y sea totalmente individualizada para la persona que la hace y en la dirección del objetivo que se persigue. A partir de ahí, mi servicio incluye una entrevista inicial para conocer al cliente y saber qué es lo que quiere y lo que necesita, vídeos con la ejecución de cada ejercicio que propongo, asesoramiento nutricional y de hábitos de vida saludables, videollamadas cada 15 días para solucionar dudas y realizar correcciones, la posibilidad de que el cliente se grabe entrenando para que yo lo pueda ver a posteriori e incluso la posibilidad (de vez en cuando) de realizar una supervisión en directo del entrenamiento, así como un contacto constante ya sea por e-mail o por WhatsApp para resolver lo antes posible las dudas que puedan surgir."

¿En cuánto tiempo es posible ver los primeros resultados del entrenamiento?

"Esta pregunta es muy difícil de responder, ya que depende de muchos factores, como por ejemplo el objetivo que se persiga. Si lo que quieres es perder peso, en un programa de 3 meses puedes ver un resultado muy muy notable. Si lo que quieres es ganar masa muscular estamos hablando de un proceso más lento y en 3 meses no vas a notar tanto cambio, pero el cambio estará ahí también. En programas para la mejora de la movilidad y funcionalidad corporal se ven resultados bastante rápidos, al igual que cuando el objetivo es mejorar un dolor crónico como puede ser de espalda.

También depende de la implicación del cliente. No va a ver los mismos resultados una persona que entrena 5 días a la semana que una persona que entrena 2 días a la semana. Y no va a ver los mismos resultados una persona que se esfuerza al máximo en cada entrenamiento y que está con todos sus sentidos puestos en lo que está haciendo que alguien que está más pendiente de las redes sociales que de lo que está haciendo".

¿Qué le dirías a las personas que dudan sobre la efectividad de este tipo de entrenamiento?

"A estas personas les digo que entiendo perfectamente sus dudas, ya que es una modalidad que está explotando ahora en España y no es a lo que están acostumbradas. Pero que si quieren probar en su propio cuerpo el futuro del entrenamiento personal, que es online, no duden en contactar conmigo y, en el caso de que sigan teniendo dudas, yo se las resolveré y les demostraré que pueden conseguir lo que se propongan."

Como se puede ver, el entrenamiento personal online que ofrece Óscar Ródenas garantiza no solo una personalización máxima de cada rutina, adaptada a las necesidades de sus clientes, sino que además promete resultados iguales o mejores que las modalidades presenciales tradicionales. Todo esto con todas las ventajas que ofrece el mundo online. Para contactar con él y solicitar sus servicios, basta con ingresar a su página web y hacerlo a través de los medios de contacto que están allí disponibles.