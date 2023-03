Banbu, el desodorante que se preocupa por el medioambiente Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 12:20 h (CET) En el ámbito de la cosmética es muy importante utilizar productos que estén elaborados mediante procedimientos y componentes que sean naturales para proteger la piel frente agentes externos, respetar el medioambiente y evitar alergias y reacciones cutáneas. Los malos hábitos de consumo pueden ser nocivos tanto para las personas como para el medioambiente.

Por eso, Banbu ha diseñado una línea de productos de cosmética que contiene desde productos para el cuidado de la piel hasta maquillajes veganos, sostenibles y dermatológicamente testeados, entre los cuales se destaca su desodorante ecológico.

La sostenibilidad, un factor a tener en cuenta Banbu, una empresa especializada en cosmética 100% natural, ofrece a sus clientes productos certificados que cumplen con estándares de calidad y sostenibilidad. Los mismos se caracterizan por ser veganos, sin ingredientes tóxicos ni químicos y amigables con los animales y el medioambiente. Desde 2019, la compañía ha destacado dentro del sector de cosmética por emplear en los procesos de fabricación un uso mínimo de agua, con el fin de proporcionar una alternativa sostenible para cuidar este recurso natural tan limitado.

Para lograr sus objetivos, Banbu utiliza las tecnologías vegetales de vanguardia disponibles en el mercado, combinando innovación y compromiso para crear soluciones sostenibles, que sean altamente eficaces para el cuidado de la piel y produzcan un impacto medioambiental mínimo. El camino de Banbu se orienta en dar visibilidad al impacto que tiene los malos hábitos de consumo tanto en la salud como en el medioambiente y aportar productos alternativos que promuevan un cambio real en el sector de la cosmética.

El desodorante ecológico que llegó para cambiar las reglas del juego El desodorante de Banbu se distingue por ser un producto creado sin agregados innecesarios, a base de ingredientes naturales que mantienen la pureza de la piel. Este desodorante, sólido en barra de rápida absorción, no contiene aluminio y posee notas olfativas de flor de ylang ylang y flor de algodón, protegiendo las axilas durante más de 24 horas. El mismo evita la sudoración excesiva, no produce irritación y elimina los malos olores.

La combinación de activos naturales convierte a este desodorante ecológico en un producto apto para embarazadas, sin aceites esenciales ni alcohol y testeado dermatológicamente. Su textura permite la transpiración natural de la piel eliminando las bacterias causantes del mal olor, y no deja residuos ni manchas en la ropa, por lo que es el complemento ideal para un uso diario.

Gracias a su gran efectividad, consecuencia de sus ingredientes naturales que protegen la barrera dérmica de la piel, el desodorante ecológico de Banbu destaca por ser una alternativa sostenible a un producto de uso diario.

