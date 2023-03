​Desventuras ‘made in spain’

Si digo que el país va cuesta abajo hacia la sima en caída libre, no digo nada nuevo. Cuando me despierto por la mañana me pregunto con qué patochada, irresponsabilidad o mentira nos obsequiarán hoy las ministras/ tros/ tres, del gobierno y espero con premura oírlo por si por casualidad dicen algo coherente y beneficioso para la sociedad. Como soy de natural optimista me hago idea de que la última ocurrencia irresponsable sería la de ayer, pero no, cada día me desayuno con una más gorda.







Hoy haciendo zapping en la radio del coche he oído la solución. A pesar mío encontré la tertulia empezada y no puedo decir quién decía lo que a continuación expongo, pero hablaba con tanto énfasis, haciendo tanto hincapié y vehemencia la mujer en cuestión, que deje el dial quieto para oírlo hasta el final. La cadena era Canal Sur y sería media mañana más o menos, cuando comprendí lo que está pasando. La hablante, no sé si sería la directora de la tertulia u otra invitada, decía que la mentira tiene una función social y que por consiguiente es muy bueno hacer uso de ella. Según la RAE mentira es “afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad”. Que hay que mentir para no dañar los sentimientos de la sociedad y que alegra a las personas. ¡Todo beneficio! Luego los tertulianos empezaron a mezclar la mentira con las leyendas históricas, novelas, literatura, cine e incluso la biblia, con aquello de la manzana de Adán y Eva, haciendo un batiburrillo tan absurdo que cada vez lo iban empeorando más, sobre todo la de la mentira, que a mi modo de oír, debía ser la directora del cotarro. Desde que la mentira se ha tomado como manual de buenas artes, el gobierno hace uso y abuso de la misma.





En casi todos mis escritos hago hincapié en que lo más importante para el progreso de un país es la educación. Si cada vez que cambia el color del partido que gobierne cambian el sistema educativo, no avanzamos nunca, porque desgraciadamente lo empeoran. Hay cosas que deben estar al margen de la política, entre ellas la justicia y la educación. ¿No se podría formar un comité de expertos, pero de verdad, auténticos, entre personas de la RAE, escritores, literatos, filósofos, científicos, matemáticos, historiadores etc. que desarrollaran un buen sistema educativo y estuviera vigente al menos durante 20 años? ¿Es mucho pedir? Se está malgastando mucho dinero europeo en una nefasta ideología de propaganda retrógrada que irónicamente lo subrayan como progre, y junto con los abusivos impuestos que sufrimos están arruinando el país para varias generaciones.





Las leyes que este gobierno hace al bulto, lo piensan por la noche y por la mañana ya es ley, son de tal calibre destructoras, que al margen de dejar al descubierto la incompetencia, soberbia y orgullo de los que los realizan y protegen dejan a la sociedad con una gran vulnerabilidad y desamparo.





Lo peor de todo esto es que por muy ineptos que sea este gobierno, les presupongo una inteligencia, aunque sea mínima, para comprender el desastre social que están llevando a cabo solo por intereses personales, algunos les podrá la ideología, otros el revanchismo, otros el rencor y orgullo, a otro el narcisismo, pero todos tienen una cosa en común, EL SILLÓN. Los sueldos que se lo suben a placer y todas las prebendas, les resulta muy difícil de renunciar. Por supuesto la dignidad y ética de todos ellos, son totalmente desconocidas por mucho que se empeñen en demostrar lo contrario.





Podría escribir muchísimo sobre las tropelías de la secretaria del ministerio de igualdad, creo que ocupa ese cargo, la llamada de seudónimo Pam, pero es tanta bazofia la que exhibe sola o junto con Montero que no merece la pena gastar ni tiempo ni tinta. Me da la impresión que debe tener una serie de complejos de inferioridad y grandes frustraciones que han marcado su vida y pretende deshacerse de ellos arrastrando a las mujeres infantiles, sin criterio definido, víctimas de la mala enseñanza recibida.





Tenemos una deuda externa billonaria que se podría solventar en parte si todos los políticos que están viviendo del erario público, que los pagamos con nuestros impuestos, se pusieran un sueldo equiparado con los demás trabajadores, según su escala, se eliminaran las prebendas, sueldos vitalicios, secretarios, coches oficiales etc. etc. y añado tener un curriculum adecuado y con experiencia al puesto a desarrollar, a lo mejor algún día España podría volver a ser lo que fue.