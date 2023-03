Conociendo a la cantante Gabriela Franco

Gabriela Franco es una polifacética joven que se ha destacado como compositora, intérprete y productora musical, su carrera profesional como intérprete inició en el año 2007. Foto/ cortesía.



El domingo 7 de abril de 1991 en Guayaquil, Ecuador, nació María Gabriela Franco Carrera mejor conocida en el mundo artístico como Gabriela Franco. A los 6 años de edad descubrió su pasión por la música desde entonces no ha dejado de compartir su talento en distintos escenarios de diferentes ciudades tanto en Ecuador, como en Argentina, Uruguay y España de manera presencial y virtual. Desde el 2011 hasta mediados de 2012, trabajó año y medio en el programa diario QPasa TV en un canal de televisión de Ecuador, como parte del staff y cantante oficial.

Con su primorosa y singular voz Gaby, como le dicen sus amigos más allegados, ha cautivado a sus seguidores y cada día más personas de diferentes partes del mundo hispanohablante conocen de su estupendo y contagioso trabajo artístico.

Esta artista guayaquileña tiene una altura de 1.68., que aparte de tener una figura corporal excepcional, también posee una extraordinaria belleza interior de la cual muchos que la conocen de cerca no me dejan mentir, ella es un auténtico ejemplo y estímulo para muchas mujeres de su generación. A mediados del 2020 se convirtió en madre de un hermoso niño que lo llamó Chris Alexander, quien se ha convertido en su leal y perpetua inspiración tanto para ella, como para su familia.

Gabriela es una polifacética joven que se ha destacado como compositora, intérprete y productora musical, su carrera profesional como intérprete inició en el año 2007. Posee estudios de canto, danza y actuación, guitarra acústica de oído en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Ecuador. Su tipo de voz es Soprano Ligera. Los sellos discográficos en los que ha trabajado son: Borkis Entertainment (Ecuador), Bermon Studio (USA), Andrés Mayo Mastering (Argentina) Yaguarlocro Lab (Ecuador), E Music Productions (Ecuador) y actualmente trabaja con su propio sello discográfico, Gabriela Franco Producciones.

A partir del 2012 hasta hoy, cuenta con nombramientos otorgados desde España, como Embajadora para Latinoamérica, con su canción “Atrévete A Soñar del proyecto “El Valor de Emprender”. Ha continuado, a la par del lanzamiento de sus canciones populares, con otras de solidaridad, derechos humanos y empatía, como “Juntos en la Solidaridad” “Camino con tus Zapatos” “Se llama Coco Coronavirus”, así como didácticos como el álbum “Seguridad Vial para Peques” y “La Escuela Canta Con Gabriela”, formando parte del equipo de trabajo de su compositor oficial español el Dr. César García-Rincón De Castro.

Su más reciente lanzamiento musical:

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, este pasado 8 de marzo la reconocida cantante ecuatoriana Gabriela Franco hizo el lanzamiento internacional de su más reciente tema musical titulado MI REFLEJO, tema interpretado originalmente por la talentosa y célebre cantante Christina Aguilera para la película MULAN I de Disney. Esta versión de Gabriela está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Google Play, Deezar, y más, así como su video en su canal oficial de Youtube: https://youtu.be/Ml1mchMNVjA

Su representante la, Dra. Pilar Carrera quien permanece en constante contacto conmigo, nos brinda interesantes detalles sobre esta canción ‘Mi Reflejo’:“Este tema se refiere a la mirada con que analiza el mundo a la mujer en sociedad y pretende despertar en ella el que no se sienta intimidada ni avergonzada si no puede ser, quien los demás esperan que sea. En la película de Disney, conocemos una reflexión del padre de Mulán, la protagonista, que dice: ‘Aquella flor que crece en la adversidad será la más bonita de todas’”.

La Intérprete enfatiza: “Cada mujer debe sentirse libre de ser quien quiera ser, de soñar, de imaginar, de romper con los esquemas establecidos. La mujer no necesariamente debe tener a un hombre a su lado, para salvarla en situaciones de peligro, o cubrir sus requerimientos. Resulta agradable cuando una mujer encuentra la pareja ideal, o logra realizarse en lo que a los ojos de todos, guarda armonía con las tradiciones de la familia pero esto no es un requisito imprescindible, debido a que somos las mejores guerreras de la vida, únicas y con grandes fortalezas que superan cualquier debilidad que pudimos tener", nos afirma con gran optimismo, nuestra artista.

Entrevista: Aproveché la oportunidad para realizarle algunas preguntas sobre su carrera musical a nuestra artista invitada y con mucho gusto, ha compartido las respuestas a través de correo electrónico. Gabriela es parte de la historia de la compilación global CANTO PLANETARIO, de la cual muy pronto estaremos haciendo el lanzamiento planetario, su aporte es como intérprete en el himno que tiene este innovador proyecto literario, para el cual hemos tenido el privilegio de invitar a distinguidos escritores, poetas y artistas de diferentes partes del Planeta, esta es una obra literaria como nunca visto antes en la historia de la literatura, donde la temática central es sobre el medioambiente, en el cual promovemos la paz, la igualdad, hermandad e idiomas a través de las diferentes expresiones del arte contemporáneo.

Estimada Gabriela: — ¿Cuál es tu estilo de música? —Mi estilo musical o género como diríamos en contextos no académicos, es el pop y sus fusiones…entre mis más de 130 temas lanzados, un 70% pertenecerían exclusivamente a ese estilo. El pop, pop rock, balada pop, R&B pop, pop tropical, disco pop y hasta pop urbano en inglés y español, los he usado de alguna manera en la totalidad de mis canciones, lo aprecio y me gusta.

— ¿Quiénes son los artistas que han influenciado en tu música? —La primera artista de la cual canté canciones fue Whitney Houston, de ahí siguieron Celine Dion, Britney Spears, Avril Lavigne y entre las contemporáneas mis favoritas Demi Lovato, Miley Cyrus y Adele.

— ¿En cuáles países has realizado giras musicales? —He cantado tanto en eventos públicos como privados en España, Uruguay y Argentina físicamente, pero online lo he hecho con artistas que viven en Estados Unidos por ejemplo.

— ¿Qué significó para ti que en octubre del año 2022 estuvieras de invitada y jurado en el prestigioso décimo Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, Uruguay? — ¡Un gran honor! Esta es la cuarta vez que tengo la oportunidad de cantar en el Festival, la primera en 2017 Representando a Ecuador como participante en la contienda, ganando el trofeo a Intérprete Más Popular. En 2018 y 2019 como Artista Invitada, e invitada en este 2022 y en calidad de Jurado también.

— ¿Qué representa para ti que hayas sido invitada a ser parte de los cantantes que interpretan la canción de "Mi canto planetario", himno de la compilación CANTO PLANETARIO? —No puedo estar de otro modo si no maravillada y agradecida… el haber sido elegida entre cantantes de varios países, muy talentosos y con gran experiencia, lo cual constituye para mí un gran honor. CANTO PLANETARIO, se trata de un proyecto bien manejado, que reúne a destacados escritores, poetas y artistas contemporáneos de más de 100 países en el cual hay invitados de más de 70 idiomas.

Estoy realmente emocionada, feliz de ser parte del proyecto con mi voz en su himno, a la espera del lanzamiento a cargo de su mentalizador, el gran Carlos Jarquín mejor conocido como “El Chico Poeta”, compendio que seguro será un éxito rotundo porque no es simple, es tan complejo como lo es la lucha por los derechos, las igualdades y el deseo de salvar al planeta de su inminente destrucción.

— ¿Cuántos álbumes has lanzado? ¿Pudieras mencionarlos? He lanzado:

QUEDATE CONMIGO (2010) PIEL (2013) SINTIENDO EL AMOR (2015) MIS HUELLAS EP (2017) ELLA Y ALGO MÁS (2018) GOLDEN TIME (2018) SOY LA CANCION (2019) SUELAS Y RUEDAS (SEGURIDAD VIAL PARA PEQUES) (2020) COMO UNA PRINCESA (2020) LIKE DEMI (2022) LA ESCUELA CANTA CON GABRIELA (2022)

Además, 40 canciones lanzadas como sencillos durante mi trayectoria.

— ¿Cuántos videoclips profesionales has lanzado, puedes mencionarlos en orden cronológicos? Me referiré únicamente a los últimos seis de mi trayectoria de quince años en la música, en los que he publicado en mi sitio Gabriela Franco Music Ecuador, muchos videos profesionales lanzados sea físicamente en conciertos, u online, tres de ellos de mi primer canal (Gabriela Franco) remasterizados y relanzados, entre los que me gustaría citar:

ILUSIONADA (2016) (Pato Vargas Producciones) VIDA MARAVILLOSA (2016) (Pato Vargas Producciones) QUEDATE AQUÍ (2016) (Pato Vargas Producciones) REY DE CORAZONES (2016) (Pato Vargas Producciones) FUGITIVA DE TU AMOR (2017) (Cabe’s Producciones) 1er. PREMIO VIDEO (USA) BUSCANDO QUIEN ME QUIERA (2017) (CC Records) UNA PUERTA EN LA FRONTERA (2017) (Telesucesos Records) SABOR LATINO (2017) (Arkadia Music Recording Studio) CADA DIA SIGUES JUNTO A MI (2017)(Pato Vargas Producciones) CADA DIA SIGUES JUNTO A MI (2017) (Especial para Festival Punta del Este) IMAGINANDO UN BESO (2017) (Pato Vargas Producciones) QUEDATE CONMIGO (2017) (Pato Vargas Producciones) SI NO SUPISTE AMAR (2011) (2017) (Topacio Records) CIAO CIAO (2016) (2018) (Topacio Records) INTO THE UNKNOWN (2019) (E Music Productions) FUERZA ECUADOR (2019) (CC Records) HERE COMES THE SUN (2019) (Pato Vargas Producciones) GUIMME YOUR LOVE (2019) (Telesucesos Records) SE LLAMA COCO CORONAVIRUS (2020) (Musicontigo) COLORES EN EL VIENTO (2020) (CC Records) CAMINO CON TUS ZAPATOS (2020) (Musicontigo España) ATREVETE A SOÑAR (2018) (2020) (Productora Infinito) LLOVIENDO FLORES (2020) (Telesucesos Records) ANGELS (2020) (Telesucesos Records) LET IT BE (2020) (Telesucesos Records) GRITO LUEGO EXISTO (2021)(Musicontigo España) ANYONE (2021) (CC Records) NAVIDAD DE OJOS INGENUOS (2021) (Gabriel González Producciones) MARYS BOY CHILD (2021) (Telesucesos Records) ALL TO ME (2011) (2016) (2022) (Liberado Films) NADA ESTA PERDIDO (2022) (CC Records) PINTAME LA NAVIDAD (2022) (Gabriel González Producciones) ROCKIN AROUND THE CHRISTMAS TREE (2022) (Gabriel González Producciones) SI NO TENGO TU AMOR (2023) (CC Records) DREAMERS (2023) (Alejandro Olarte Producciones) MI REFLEJO (2023) (CC Records)

Además cuento con muchísimos videos de shows en vivo y entrevistas.