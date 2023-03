Presentación de 'Belibaste..., El Cátaro', de Eduardo Ferreres y publicada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Una obra catalogada como novela histórica.

Una historia que habla sobre el holocausto de creyentes de la Iglesia del bien.

Eduardo Ferreres edita Belibaste..., El Cátaro, publicada por Letrame Grupo Editorial. En ella, el autor habla sobre el holocausto de creyentes de la Iglesia del bien, llamados cátaros, que se establecieron en la Occitania (Francia) y fueron perseguidos por la Iglesia católica "a fuego y sangre". Miles de ellos se exiliaron allende los pirineos por toda la Corona de Aragón, donde no eran molestados. Parte de ellos se instalaron en el Maestrazgo-Reino de Valencia, y es allí de donde extrae las vivencias.

El lector se encuentra ante una serie de historias reales con ligeros matices de novela para enriquecer el libro. Se pone en evidencia a la mismísima todopoderosa Iglesia católica. El protagonista es Guillaume Belibaste, considerado el último monseñor de la Iglesia de los cátaros, exterminada por la Iglesia católica a principios del siglo XIV. Otros protagonistas convivieron con el monseñor: su traidor Arnaud Sicre, su confesor Pierre Maury, su hermano Jean, sus amigos, sus hijos, su hija y su esposa, entre otros.

El autor lo tiene claro: volverá a publicar un libro. Con la lectura de su obra, todos los lectores coinciden en la misma idea: hay mucho interés sobre el entorno del misterioso mundo cátaro.

Sinopsis de la obra "Todo quemado", exclamaban los griegos al definir el Holocausto.

¿Dónde está mi Dios cuando las furias satánicas emergen de fausto?

¿Acaso el creador no vela en este mundo, como ser supremo?

¿Por qué dejas tu obra al libre albedrío?

Satán, sin duda, existe… y Dios ¿no?

Sed humana para perfeccionar el mundo.

Ilusión terrenal, vano pensamiento de egos sin rumbo.

Que nadie apueste por ser perfecto, no es cosa de juego.

Soy cátaro perfecto, huelo a "todo quemado", a Holocausto.

¿Dónde está mi libertad de pensamiento?

No existe, si esperas del Dios divino.

La perfección de las cosas es lo más imperfecto de este Mundo.

Amo lo que me place, que no es todo.

Abro mi corazón al prójimo.

Sonrío con desmesura, es atemperamiento.

Soy un buen creyente de mi Dios…, perfecto.

Especialistas en autoedición en España y Sudamérica Con una experiencia de más de 12 años, publicando más de 10.000 libros de 8.467 autores, Letrame Grupo Editorial ha logrado convertirse en uno de los referentes en el sector de la autoedición, tanto en España como en gran parte de Latinoamérica. La firma busca ayudar y posicionar a los escritores con la publicación de trabajos de calidad, aportando los conocimientos de sus especialistas en áreas como el marketing y la gestión publicitaria, para que las obras lleguen a su público objetivo.

A su vez, la compañía cuenta con un equipo de correctores ortotipográficos de gran experiencia, además de ofrecer el acompañamiento de sus editores durante todo el proceso para asesorar en cuestiones como la facturación, las plataformas y la imprenta. Por otro lado, Letrame Grupo Editorial cuenta con el servicio de diseñadores profesionales, que dan a los libros una estética única, adaptada a los requerimientos de los autores, maquetadores para darle el formato adecuado e ilustradores que buscarán reflejar el alma de cada personaje.

