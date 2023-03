​«¡Hasta las tetas, desobediencia!»

Carmelita Dinamita es profesora bilingüe de lenguas y literaturas españolas e inglesas, es licenciada en Filología Hispánica y en Estudios Ingleses. A la par que realizaba sus estudios de idiomas, se fue formando en tocar la guitarra y la batería. En 2017 publicó su primer poemario, 'Macarradas y Baladas', con poemas con música en formato libro-disco, el cual recitó durante 2017 y 2018, acompañada de su guitarra, dándose a conocer a nivel regional. Todo su proyecto artístico es autogestionado, por convicción.

En 2019 publicó su segundo libro-disco, "De-Lírica, de sal y asfalto", un segundo libro de poemas, microrrelatos y fotografías, junto con su álbum musical de 10 canciones de estilo punk-rock, que le llevó a dar conciertos y recitales durante todo 2020 y 2021 y a dotar a su proyecto de una proyección a nivel nacional, que era lo que tenía marcado como objetivo. También ha hecho partiones y colaboraciones con radios musicales, asociaciones de arte, etc., como Radio Tarragona y Marcos Rodríguez en el programa "Mi rollo es el rock", con su sección "Arte y Dinamita"; la difusión de música almeriense con Candil Radio, o la organización de recitales y micros abiertos en Granada y Málaga, como con el Taller de Arte Vimaambi o La Polivalente.

En la actualidad la artista está sumida en la promoción de su último videoclip musical, que reflexiona y protesta sobre la crisis actual, de título "Tú Conduces", y en llevar por España su espectáculo y su proyecto, y con ello dar visibilidad al arte independiente de mujeres.





Un torbellino eres, Carmelita. Admirable tu proyección. Mucho trabajo. Sí, soy una persona bastante ocupada, la verdad. Me dedico a enseñar idiomas a través de mi empresa, “Letr-Arte, idiomas con arte”, y aparte de eso, que ya es bastante, jaja, he co-fundado y co-dirijo un colectivo en Granada de disidencias relacionales y no-monogamias, y me llevo dedicando a la música y a escribir un par de libros que he publicado, en estos últimos cuatro años. Fue acabar la “uni” y estabilizarme con el trabajo y dije “manos a la obra”, jeje.

Te conocí a través de las redes; de inmediato me gustó tu rollo, tu aspecto es muestra de tu autenticidad y cuando escuché tu música me dije: "Wau! ¡Todavía late en la actualidad la irreverente y salvaje vena del punk de los inicios!". ¡Gracias por esas palabras de halago! Me halaga que digas eso, porque el punk precisamente es eso, la autenticidad que consiste en un plantar cara a todo lo capitalista y lo mercantilizada que se había vuelto la música, y mostrar un rechazo a todo eso, y si esto es lo que te inspiró mi música y lo que hago cuando te acercaste a mí, vamos bien, jaja. Creo que la esencia del punk es eso, y por eso tratamos de crear un arte rompedor que de verdad escape a las presiones y mecanismos horribles de la industria musical, que critique lo que hay y abogue por algo mejor…y ese reducto lo vamos a mantener vivo, y más que nunca, “punk is not dead!”. Y sí, me centro bastante en ser consecuente con las letras que escribo y con el hecho de que, si me identifico con el punk, con el rock, es para realmente es ser honesta con todo, ¿para qué estamos aquí si no?

¿Qué músicos y/o bandas te han marcado más o te han servido y sirven para espejarte y darle ritmo a la guitarra y a tus letras contestatarias? A nivel musical, uno de los estilos que siempre me ha gustado más ha sido el metal, en concreto el heavy metal antiguo, ese de las mallas apretadas y los flequillos, como Iron Maiden, los Judas Priest, Motörhead es otra de mis bandas favoritas…Y a nivel de letras y de esa rabia y rapidez musical cruda que tanto me gusta, el punk español rollo Disidencia (cuando escuché de adolescente su temazo “Jode su sistema” me impactó tanto…), y otras grandes bandas como Eskorbuto, Boikot y todo el enorme bagaje musical que hay en este sentido en nuestra península, supongo que han ido dándome pistas sobre lo que quería hacer yo, y grandes clásicos también como Leño, las letras de Marea…la verdad es que son tantas las joyas musicales que al final nos hacen mella que es difícil elegir.

Entrevisté a la banda de rock Bala, me dijeron claramente que en el mundo del rock hay mucho machismo. ¿Qué piensas de ello? ¿Te has encontrado con problemas en ese sentido en tu carrera musical? Me temo que no me queda otra que corroborarlo, el mundo del rock, como por desgracia casi todos, tampoco está exento de esto. Yo diría que se nota en dos sentidos: que, sobre todo al principio, te den “credibilidad” a lo que haces, y que a veces piensan que, por ser mujer, vas a ser más “suave” a la hora de negociar las actuaciones, de dejarte decir lo que tienes que hacer…y nop, jaja. En el sentido de la credibilidad, yo juego además con el doble inconveniente de que hago rock, punk, a un estilo poco tradicional, en solitario con mi looper y con mi mezcla con versos o recitado, pues si a todo ello le sumas, que lo hace una mujer en solitario, la cosa se complica aún más, y tienes que ser muy constante y decirte a ti misma “para adelante” para hacerte unas buenas rondas hasta que ven que lo que haces lo vale. En el sentido de la “dureza” a la hora de negociar condiciones, me he encontrado desde que esperan que ellos me “ayuden” o “aconsejen”, que por supuesto, conmigo no funciona, hasta ofrecerme “alojamiento”, o acercarse a lo que hago sólo con el propósito de ligar conmigo, dueños o encargados a quienes les tiene que quedar muy claro por tu actitud de que contigo “eso no”…, básicamente son las cosas a las que te enfrentas si eres mujer y te dedicas a esto.

¿Cómo te llega la inspiración? Cómo se produce una canción en ti... ¿Primero llega la música o primero la letra, o es indistinto? Compongo de varias formas. Como lo que yo hago es un poco peculiar, al final hay muchos procesos creativos de los que hago uso, o que se entremezclan entre sí. Si lo que quiero es poner música a un poema, como solía ser el caso de mi primer trabajo, Macarradas y Baladas, en el que primero hice el libro de poemas, y luego la obra musical, ahí partía de tener un poema, y ver qué música expresaba mejor lo que quería decir el poema. Sin embargo, con De-lírica, de sal y asfalto he afrontado el proceso de otra forma, ahí fui creando libro y disco más simultáneamente, y más bien componía la música o hacía las canciones primero, y luego les iba poniendo la letra. Y dentro de De-lírica, incluso, también hay veces que parto del poema, como con Macarradas, y de ahí compongo una canción en la que pueda insertar la poesía, como ya veis que es el caso de algunos tracks de este segundo álbum.

Como profesora de lengua y literatura que eres, no me resisto a preguntarte qué novelas debería alguien no morirse sin leer sí o sí. Y ya que estamos en ello, qué poetas. Pese a que voy a pecar de típica esta vez, recomendaría a todo el mundo que se leyese, detenidamente y con ánimo de disfrutarlo, porque es un gran libro, El Quijote, porque tiene grandes enseñanzas, humor, aventuras… Sobre todo la primera parte; no es por “barrer para adentro” con nuestra literatura, pero Cervantes dejó el listón muy alto. Y ya, “barriendo para adentro” en cuestiones de ideología, diría que 1984, de Orwell, y Brave New World, en español llamado, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, son libros que todo el mundo debería leer, y ser lecturas en los institutos, con la que está cayendo. En poesía, me gusta mucho el Romanticismo inglés y su relación con la naturaleza y lo misterioso, por ejemplo, Wordsworth o Coleridge, por ejemplo. Soy una clasicona para la literatura, jaja.

¿Qué es lo más extraño, extravagante, edificante o raro que te han dicho al verte actuar? Me han dicho muchas cosas, jaja, pero diría que lo más destacado va desde la sorpresa o admiración por ver a sola persona armar tanto ruido y “liarla tanto”, pasando por la sorpresa también o incredulidad, por la forma en la que hago rock, que no es el formato de “un grupo de rock tradicional”, para también llegar a lo más halagador que me han dicho, que son los mensajes que a veces me llegan por las redes sociales de que estoy inspirando o fascinando a muchas mujeres a hacer un camino en la música que no es fácil, y desafiando las formas tradicionales. Eso sí que es bonito, y que aun cuando estoy más cansada, me hace seguir decidida y adelante.

¿Qué piensas de las religiones y de la gente que reza? Pienso que cada persona tiene derecho a tener sus creencias, siempre y cuando se lleven a cabo de forma que no afecte a los demás. Más personal y controvertidamente, pienso que todas las religiones son una forma de esconder el miedo que el ser humano tiene a muchas cosas, o una forma de “hacerle comportarse bien”, porque mucha gente necesita ser controlada o que le dicten normas.

¿Ves los telediarios? ¿Qué te parece que Ana Rosa Quintana en su vuelta de su enfermedad lo primero que hiciese fuera ir a una corrida de toros y entrevistar a Ortega Cano? ¿Ves "First Dates"? No veo la televisión en absoluto, ni tampoco en general muchas cosas en pantalla, a excepción de una buena película de vez en cuando. No veo por qué tendría que interesarme por, o distraerme con, la vida de personas que no tienen nada que ver conmigo o quienes me rodean; es más interesante que las personas nos centremos en nuestras propias cosas y en cómo mejorarlas, o en cómo aprovechar y vivir plenas nuestras propias vidas.

Películas. Aquellas que más te gustan y hayas visto varias veces. Me gustan mucho las “road movies” porque yo también soy una aventurera, sobre todo las “road movies” que muestran el camino hecho por alguien que se rebela de alguna manera, por eso algunas de mis pelis favos son “Easy Rider”, “Priscilla, la reina del desierto”, o “Thelma & Louise”.

¿Hasta dónde quieres llegar con tu arte? Estoy disfrutando tanto esto, que me gustaría seguir haciéndolo, de este modo, y a este ritmo, durante el resto de mi vida, porque es una cosa que me veo haciendo ya siempre, lo que estoy haciendo me gusta y no lo veo como algo “pasajero” o que estoy haciendo ahora, sino a largo plazo. En términos de extenderlo tanto como pueda, pues hasta donde pueda llegar conduciendo mi furgoneta supongo, jaja, o poder coger algún vuelo de vez en cuando, pero lo llevaría hasta lo máximo que los límites “geográficos” me permitan, jeje, es decir, a tope.

Si una multinacional tocase a tu puerta para llevar de la mano tu carrera, ¿aceptarías? No creo, porque ni yo estoy interesada en trabajar del modo en que lo hacen las multinacionales, ni creo que las multinacionales busquen un perfil de artista como soy yo, directamente, creo que son formas de trabajo que no son compatibles. Para mí es muy importante disponer, decidir y organizar yo misma los aspectos de mi arte, y no me imagino que una compañía decidiese, por ejemplo, qué portadas o títulos tienen mis discos y libros, o dónde y cuándo toco, o si dispongo siempre de ejemplares en mi casa, que son aspectos importantísimos que cuando trabajas autoeditando y por cuenta propia, mola mucho poder decidir. Para mí, asegurarme de todo es cómo a mí me gusta y me hace sentir cómoda es crucial.

¿Tienes alguna pesadilla o sueño recurrente? No.

¿De pequeña veías caras y formas en las nubes? De pequeña y de grande, jaja.



¿Pondrías aquí algún fragmento de la letra de alguna de tus canciones con el que te gustaría cerrar esta entrevista?, ¡y gracias por tu tiempo, tu arte y tu simpatía! Me gustaría cerrar con un trocito de mi último single musical, que la gente piense en la letra del temazo Tú Conduces: “Nos tienen aborregaos, nos drogan y nos enferman, ¡hasta las tetas, desobediencia!”