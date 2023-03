El Lápiz de Colágeno de LIFTERA, lo último en medicina estética llega a España Utiliza una innovadora tecnología de ultrasonido microfocalizado Redacción @DiarioSigloXXI sábado, 11 de marzo de 2023, 10:42 h (CET)



En los últimos años, la demanda de procedimientos faciales especializados ha ido en aumento. Los expertos confirman los datos y destacan los avances tecnológicos en medicina estética para ofrecer tratamientos menos invasivos con resultados de aspecto natural. Una de las marcas de confianza a nivel global es la coreana Asterasys y que ahora aterriza en Europa de la mano de la tecnología Liftera.



Tras un exitoso debut en IMCAS World Congress de París, el mayor evento médico de referencia internacional enfocado en la dermatología y cirugía plástica, Liftera captó la atención de algunos de los especialistas en medicina estética más prestigiosos de España. Hace aproximadamente una semana, estos mismos expertos reafirmaron en el Congreso Nacional de la SEME su apuesta por una innovadora tecnología que según sus propias palabras “iba a revolucionar” los tratamientos de medicina estética facial.

LIFTERA ADVANCE y su LÁPIZ DE COLÁGENO

Liftera Advance, de Asterasys, utiliza una innovadora tecnología de ultrasonido microfocalizado. Es un dispositivo con el propósito de combatir el envejecimiento, pionero en el mercado por ser indoloro y altamente efectivo. Una máquina diseñada para realizar tratamientos no invasivos de lifting y tensado de la piel tanto de la cara como el cuello, así como tratamientos corporales para tratar la flacidez y pequeñas zonas de grasa localizada. Además, cuenta con el beneficio del tratamiento multifuncional mediante la Unidad de Potencia Digital (UDP), el ultrasonido microfocado digital o con pulso digitalizado, y la tecnología exclusiva Tratamiento de Difusión Térmica (TDT), que potencia los resultados y amplía las posibilidades de los tratamientos con mucha más seguridad y comodidad.

En palabras del Dr. Carlos López, de la Clínica Dermatológica de Felipe, con centros de estética especializados en Madrid y Barcelona: “Nosotros ya hemos utilizado este tipo de tecnología en los pacientes de nuestro centro y uno de los aspectos que más resaltan es su resultado más natural y que no es doloroso si lo comparamos con otros tratamientos. Realmente, creo que esta tecnología es una de las mejores apuestas para este año y una revolución en los tratamientos faciales”. Además, dos de los principales beneficios de esta tecnología es que el resultado es inmediato y mantenido. “Los pacientes pueden comprobar estos resultados antes de salir de la clínica, el mismo día, y sin efectos secundarios como pueden ser rojeces o hematomas”, añade el Dr Carlos López.

Para lograr una mayor precisión, el sistema cuenta con dos cabezales, uno de ellos patentado por la marca, y que recibe el nombre de Lápiz de Colágeno. Para Marilia Lima, directora de Asterasys Iberia: “El Lápiz de Colágeno es un cabezal que podemos decir ha revolucionado este tipo de tratamientos ya que permite un contacto mínimo con la superficie de la piel, lo que facilita la aplicación y adaptabilidad a diversos contornos y perfiles del rostro de cada paciente durante el procedimiento”.



El procedimiento no invasivo se realiza en un consultorio médico, sin necesidad de anestesia, cirugías, cortes u hospitalización. El tratamiento es cómodo y rápido y los cambios se pueden ver de forma inmediata en la apariencia de la piel, aunque los resultados finales se pueden apreciar luego de algunas semanas. “Este tipo de tratamientos se están popularizando cada vez más debido a que el desarrollo de nuevas tecnologías como Liftera, permiten personalizar y adaptar a la fisonomía de cada persona siempre de forma indolora, práctica, accesible y con resultados más naturales.”, añade Marilia.

Liftera Advance y el innovador Lápiz de Colágeno ya están disponibles en clínicas de medicina estética profesional de Madrid, Málaga, Barcelona y muy pronto en Ibiza.

