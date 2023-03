El Betis FS sigue sin definirse (3-3) Empate entre el Betis y el Ribera Navarra, que hace que los béticos no puedan dejar de mirar de reojo al peligro Victor Diaz @VictorVictoris3 viernes, 10 de marzo de 2023, 20:36 h (CET) Betis Futsal y Ribera Navarra han empatado a tres esta noche en un partido sumamente igualado, aunque no excesivamente vistoso; y que hace que el equipo verdiblanco, sin alejarse necesariamente del play-off, tampoco pueda dejar de mirar hacia abajo.

Era la ocasión para que los de Bruno García, ante un rival en situación más delicada -tres puntos por debajo-, alejaran ya de un plumazo la zona baja de la clasificación, y se dedicaran casi ya exclusivamente a desear los pinchazos de Noia y Valdepeñas, octavo y séptimo respectivamente. Pero, un año más, no han sido capaces de vencer a un equipo tudelano al que se le da bien Sevilla y que, aunque puede acercarse de forma realmente peligrosa al descenso, da por bueno el punto logrado a domicilio.

El primer tiempo fue bastante trabado, como suele suceder con las primeras partes en la casa bética esta temporada. Cierto es que Marcao salvó al Ribera con varias paradas meritorias -también Raúl Sánchez, aunque algo menos, por parte bética-, pero ni unos ni otros terminaban por romper el juego: los tudelanos, por táctica; y los béticos, por no poder o no saber.

La "chicha" se concentró en un minuto, el 14, en el que llegaron los dos goles. Primero Carlos Bartolomé marcó el 0-1 tras culminar una contra antes de la cual el Betis había pedido manos en el área navarra y, después, una posible falta sobre Piqueras. Y, segundos más tarde, Henmi transformó, ante el meta suplente Adrián Pereira, el penalti cometido por Nacho Gómez sobre Fernando (1-1).

El segundo tiempo fue más entretenido, aunque sin ser precisamente una oda al fútbol sala. Henmi, a los 25 minutos, aprovechó un flagrante error de Carlos Bartolomé para adelantar al Betis (2-1), pero los locales seguían sin controlar el choque.

La estrella navarra, Terry, perdonó en dos ocasiones: la primera, provocando un paradón de Raúl Sánchez; y la segunda, mandando a las nubes un balón en boca de gol. Pero a la tercera, con un zurdazo precedido de la falta de contundencia del Betis para alejar el balón de su área, Terry puso el 2-2 (min 31).

Para más complicar las cosas al Betis, un error de entendimiento entre Fernando y Piqueras en un saque de banda hizo que Espín robara el balón y adelantara al Ribera (2-3, min 33). Los nervios aparecían, aunque el Betis por lo menos pudo salvar un punto gracias a que Carrasco, a poco más de un minuto del final, cazó un balón en el segundo palo servido por Raúl Jiménez, con el Betis atacando de cinco, y con cinco procedentes de la cantera, además.

Pero la cosa quedó ahí. El Betis no pudo marcar algún gol más, y por ello está a la espera de que al Córdoba, Levante y Manzanares no les dé por ganar para que el infierno, ahora mismo a ocho puntos con el resultado de hoy, no se vuelva a aproximar a San Pablo.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Raúl Sánchez; Piqueras, Henmi, Raúl Jiménez, Éric Pérez -cinco inicial-, Lin, Charly, Cristian Povea, Carrasco, Fernando, Chano, Raúl López, Carlos Sanz. 3 - RIBERA NAVARRA: Marcao, Terry, Anás, David, Gabi -cinco inicial-, Espín, Carlos Bartolomé, Nacho Gómez, Uge, Bruno Petry y Adrián Pereira (PS). GOLES: 0-1: Carlos Bartolomé (min 14); 1-1: Henmi, de penalti (min 14); 2-1: Henmi (min 25); 2-2: Terry (min 31); 2-3: Espín (min 33); 3-3: Carrasco (min 39). ÁRBITROS: Óscar Romero (C. Valenciana) y Sergio Salomé (Extremadura). Amarillas a los béticos Fernando, Piqueras y Charly, y a los visitantes David, Nacho Gómez y Anás. INCIDENCIAS: Jornada 22ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de San Pablo (Sevilla). NORMAS DE USO

Noticias relacionadas