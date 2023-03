La red de talleres Blacktire enumera las claves de la gama 4Seasons de Nexen Tire

El buen funcionamiento de los neumáticos genera una mayor seguridad en la conducción y evita graves accidentes.

Circular por la carretera con neumáticos en mal estado representa un riesgo muy alto para el conductor y para cualquiera que se encuentra dentro del mismo rodado. Según la red de talleres Blacktire, una empresa que se dedica al mantenimiento y reparación de vehículos, la gama de neumáticos Nexen Tire 4Seasons tiene la solución. Desde la compañía afirman que este tipo de cubiertas cuentan con una serie de características que la convierten en un producto cada vez más buscado por los conductores.

¿Cuáles son las ventajas de los neumáticos 4Seasons de Nexen Tire? Los neumáticos son una pieza fundamental para el vehículo debido a que si son de mala calidad la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito es mayor. Es por este motivo que adquirir cubiertas en perfecto estado resulta esencial.

Las Nexen Tire logran optimizar el rendimiento gracias a los siguientes beneficios: una pared lateral que permite absorber las vibraciones y asegurar una conducción mucho más agradable, la unión de capas sin juntas con el fin de minimizar la deformación a alta velocidad, un alambre de alta resistencia que ayuda a mejorar el rendimiento de frenado y una carcasa también de alta resistencia para aumentar la durabilidad y reducir la deformación de estas piezas.

Una de las principales cualidades de la gama de neumáticos 4Seasons de Nexen Tire es la capacidad que tienen para adaptarse a cualquier época del año: invierno, primavera, otoño o verano. A su vez, el uso de resina de gran agarre junto a la tecnología sílice compound aseguran una frenada eficaz en superficies secas y mojadas.

¿Por qué es importante comprar neumáticos que se adaptan a cualquier época del año? La compra de neumáticos no es una más, sino que representa una de las acciones más importantes en términos de mantenimiento y reparación de un vehículo. Para no tener que cambiar de cubiertas permanentemente, es necesario que los conductores comprendan exactamente cuál es la mejor opción, pero no solo la que es más económica, sino también la que consigue potenciar el funcionamiento de manera integral y a largo plazo.

Al ser un producto que logra adaptarse fácilmente a cualquier época del año, corre con ventaja por sobre su competencia. Para combatir las bajas temperaturas de este invierno, Nexen cuenta con un patrón direccional en forma de V que ayuda a perfeccionar las frenadas sobre la nieve. En esta misma línea y para aumentar los buenos resultados en superficies muy frías, los neumáticos Nexen contienen bloques de hombro con un diseño en zig zag que extiende la vida de la cubierta.

La gama 4Seasons de Nexen está disponible para tamaños de llanta de 17 a 19 pulgadas; para límites de velocidad V, W e Y (esto es, 240, 270 y 300 km/h); y para turismos, furgonetas y SUV.