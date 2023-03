Albares Abogados abre oficina en Madrid Comunicae jueves, 9 de marzo de 2023, 09:09 h (CET) Albares Abogados Penalistas abre nueva sede en Madrid, c/ Hermosilla, nº 48, 1º Dcha Albares Abogados Penalistas, da el salto a la capital y abre nueva sede en el Barrio de Salamanca, calle Hermosilla, nº 48, 1º Dcha.

El despacho de abogados, especializado en Derecho Penal y Violencia de Género, entre otras áreas de práctica jurídica, y liderado por el abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de València, Pedro Albares Castejón, con más de una década en ejercicio, cuenta con gran experiencia asesorando a clientes y defendiendo judicialmente sus derechos e intereses en el ámbito del Derecho Penal en todo tipo de delitos, en asuntos y procedimientos complejos, como en Delitos Sexuales, Económicos y de Violencia de Género.

Preguntado por el motivo que le ha llevado a dar el paso de abrir nueva sede en la capital, concretamente en la calle Hermosilla, nº 48, 1º Dcha, el abogado director de la firma explica ‘"que el crecimiento del bufete gracias a la confianza de los clientes, unido a las operaciones y colaboraciones de Albares Abogados en diversos lugares de España, obliga a continuar con el plan expansión nacional, y situarse también en Madrid, al ser el punto neurálgico de la actividad económica y de negocios en España, dónde están los intereses financieros, corporativos y patrimoniales de los clientes".

Albares comenta, que ‘"los profesionales de este despacho de abogados, intentamos ofrecer el mejor servicio jurídico posible con la mayor cercanía y profesionalidad, y asumimos este gran reto con la apertura de esta nueva oficina de Albares Abogados en Madrid, y además, hacerlo en el emblemático barrio de Salamanca, con la mayor ilusión y con la máxima responsabilidad".

Albares Abogados, fundado en el año 2012 por el abogado natural de Tribaldos, Cuenca, que además, es profesor colaborador de la Universidad Internacional de València y del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, cuenta con oficinas en València capital y en Manises, y con las colaboraciones de reconocidos profesionales a nivel nacional, para poder ofrecer también servicios jurídicos en las principales áreas de Derecho Civil, Familia y Laboral, especialmente, en asuntos de divorcios, herencias y testamentos, contratos, reclamaciones de cantidad y despidos.

Diversos organismos y asociaciones nacionales e internacionales, han venido desde hace años premiando la gran labor, trayectoria profesional y excelencia en la abogacía, del abogado penalista y de su bufete.

Pedro Albares, ha sido distinguido mejor abogado penal del año en València en 2022, y recientemente, destacado por cuarto año consecutivo, como uno de los mejores abogados penalistas de España por el prestigioso directorio internacional Best Lawyers.

El despacho Albares Abogados, es un claro referente en València y a nivel nacional, y desde este mes de Marzo, dispondrá de oficina también en Madrid, en c/ Hermosilla, 48 – 1º Dcha. para poder atender a todos los clientes de la capital y de la Comunidad de Madrid.

Para solicitud de CITA PREVIA, puede ponerse en contacto a través de la página web.

Albares Abogados Madrid

C/ Hermosilla, 48 – 1º Dcha.

28001 Madrid (Madrid)

Web: www.albaresabogadosmanises.es

