​Feministas piden la dimisión de Irene Montero. Además, el feminismo coherente ha de ser antiespecista

Este miércoles se celebraban manifestaciones en diferentes puntos de España por el día de la mujer pidiendo la gran mayoría de las mismas, la dimisión de la ministra de igualdad por su gestión respecto a las mujeres.



El hecho de que violadores y pederastas vean reducida su condena o estén saliendo a la calle, es una consecuencia de la soberbia que tiene Podemos al no escuchar a los expertos, al igual que pasó con la nefasta ley de protección animal que beneficiará a todo tipo de maltratadores.

EL FEMINISMO ESTÁ MÁS DIVIDIDO QUE NUNCA

En todos estos años de Irene montero al frente del ministerio de igualdad, no hemos visto más que polémicas como la ley de solo si es si, propagandas denigrantes para las mujeres usando fotos sin permiso, risas respecto a los violadores que salen a la calle y un largo etcétera, pero la violencia de género no se ha reducido y NO hemos visto mucho avance para la mujer que hoy en día, está insertada en el mundo laboral e incluso en algunas entidades "animalistas", se nos prohíbe que seamos hombres los coordinadores o portavoces para dar protagonismo a la mujer lo que no beneficia en nada a los animales y encima, discrimina a una parte del movimiento por ser varón ya que da absolutamente igual el sexo puesto que ahí debe estar quien mejor lo sepa hacer independientemente de ser mujer o hombre.

SE MANIFIESTAN CONTRA LA OPRESIÓN Y LUEGO OPRIMEN A OTRAS ESPECIES

El único feminismo coherente es el antiespecista que incluye a todas las especies por su capacidad de sentir. Los productos de origen animal se basan principalmente en la explotación sexual de hembras y asesinatos sádicos de hombres violentos mediante el ensañamiento con sus víctimas por lo que ninguna lección de feminismo mientras luego cualquier mujer financie estas miserias relacionadas con el machismo.



Mismamente las vacas son inseminadas por la fuerza una y otra vez para la industria láctea, se le roba a sus hijos nada más nacer para que no se beban su leche y se puedan manipular genéticamente para producir muchísima más siendo después, asesinadas y torturadas sin piedad.

Espero que las mujeres coherentes que están en contra de la opresión, dejen reprimir a sus víctimas puesto que hay muchísimas alternativas vegetales para disfrutar por ejemplo, del queso, lácteos, repostería o una larga lista de bebidas vegetales.

El veganismo no es nada privativo y lo mejor para reducir el hambre en el mundo, evitar el asesinato y sufrimiento de millones de animales, mejorar nuestra salud y cuidar el planeta puesto que estas industrias son las que más contaminan al mismo.

CONCLUSIONES

Este año al no haber en Valencia pancarta antiespecista, ni siquiera he acudido a la manifestación puesto que ya un año, me discriminaban por ser hombre y pese a estar en el grupo mixto por lo que ese feminismo no representa a nadie o más bien, representa a las personas conflictivas y excluyentes.



Para mí el lema principal es "LUCHAMOS POR TODAS SIN IMPORTAR LA ESPECIE" y si no lo aplicas, realmente solo te estás manifestando por tu propio interés y no te importan los demás seres con capacidad de sentir.

El especismo es una actitud similar al racismo aplicado a los animales puesto que se trata de discriminar por especie y eso es lo que se hace discriminando a un pez o una vaca por no ser un perro que aplicado a las personas, es absolutamente igual que lo que hacen los racistas contra las personas que son de color.

Ya os digo, existe una gran parte del movimiento que quiere apartar a los hombres teniendo superioridad y protagonismo lo que para nada fomenta la igualdad entre hombres y mujeres que por otra parte, nos hemos cansado del ministerio de igualdad ya que está haciendo un daño tremendo a las mujeres y solamente lo defienden personas con intereses políticos en Podemos al igual que a la polémica dirección general de Derechos de los animales que ha sacado una ley suponiendo un retroceso y peor que leyes autonómicas que ya existen.

Infórmate del antiespecismo si quieres ser coherente y esperamos la dimisión de Irene montero puesto que todo el dinero público que se está destinando al ministerio de igualdad, no está beneficiando a las mujeres y más bien, a los delincuentes por la soberbia de no querer escuchar nunca a los expertos ni en la Ley de protección animal ni en solo sí o sí por mucho que ahora se hacen la víctima y echan la culpa a los jueces "machistas" que digo yo, tendrán que hacer lo que la ley les permita ya que de lo contrario, sería prevaricación y se podría denunciar frente a un juzgado.

Por un feminismo mejor y antiespecista incluyendo a todas las especies sin discriminar a nadie.