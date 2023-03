El Lamborghini Huracán Sterrato va más allá del asfalto... y llega a la nieve Lamborghini celebra su 60 aniversario. La compañía fue fundada el 6 de mayo de 1963 por Ferruccio Lamborghini. Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 9 de marzo de 2023, 08:59 h (CET) Se cuenta que Ferruccio tenía problemas con un coche que le había vendido Enzo Ferrari, un 250 GT. Eran problemas del embrague, y Ferrucio decidió desmontarlo tras las repetidas visitas al taller, que no le solucionaban nada. Descubrió que en el embrague del Ferrari había numerosas piezas que usaba él en el de sus tractores. Fue a ver a Enzo y a proponerle mejoras en el dichoso embrague, pero este le espetó: “Déjame fabricar coches. Tú te limítas a los tractores”, pero Lamborghini no se limitó, y de ahí surge todo. En 1964 ya se presenta en Turín el Lamborghini 350 GT, y de ahí en adelante rivalidad total.

Otra versión se muestra más tormentosa, y pone en boca de Ferruccio la siguiente frase: ““Los Ferrari sólo me traían problemas, así que cansado de enviarlos al taller, llamé a Enzo para decirle que sus coches eran una basura. Su repuesta fue que un fabricante de tractores no entendía nada de sus deportivos”. Más tarde Frank Sinatra acuñó la siguiente frase: “Quien quiere ser alguien compra un Ferrari, quién ya es alguien tiene un Lamborghini”.

Hace ahora sesenta años comenzó la construcción de la fábrica de Automobili Lamborghini en una zona rural. Desde su inicio, el fundador y sus jóvenes ingenieros, mostraron su pasión por la innovación y el deseo de romper esquemas en el mundo de los coches deportivos. Fueron verdaderamente innovadores y condujeron a una revolución radical. Estos valores, que aún en la actualidad constituyen la piedra angular de la empresa, dieron lugar al nacimiento de vehículos legendarios como el Miura, un coche que acuñó el término de “Supercar”, y que desde entonces ha inspirado la industria automovilística con su espíritu y estilo. A lo largo de los años, Automobili Lamborghini ha seguido evolucionando, creando iconos de estilo, tecnología y prestaciones únicas, y en la actualidad es Estados Unidos su mercado más importante, y China el segundo.

Con motivo de su 60 aniversario, Automobili Lamborghini organizará durante todo el año una serie de eventos con la participación de clientes y sus Lamborghini. Las celebraciones del 60 aniversario comenzaron el 19 de enero con la inauguración del remodelado Museo Lamborghini de Sant'Agata Bolognese, (municipio de la provincia de Bolonia en la Emilia-Romaña, Italia), situado en el área donde originalmente se encontraba la fábrica. El museo ha sido renovado y reorganizado con una exposición titulada “El futuro comenzó en 1963”.

En septiembre, Lamborghini Polo Storico, la división responsable de la protección, conservación y restauración del patrimonio automovilístico de la marca, tiene previsto organizar el “60º Aniversario Polo Storico Tour”, reservado a los coches clásicos de Lamborghini en Italia.

En octubre, el circuito de Vallelunga, en Roma, acogerá el primer Lamborghini Festival. Este gran evento, organizado por primera vez, estará abierto a todos los aficionados.

Los Clubes Lamborghini oficiales de todo el mundo, presentes en la actualidad en 24 países con más de 1.600 socios, también están planeando giras y tours para celebrar su aniversario en sus respectivos países, así como una serie de giras en Italia, cuyo destino final es la sede de Lamborghini en Sant'Agata Bolognese.



La producción de los 1.499 superdeportivos Huracán Sterrato ya se iniciado, y las entregas comenzarán a principios de verano.

El Huracán Sterrato ha demostrado su destreza sobre nieve y hielo, en una exclusiva estación de esquí de los Alpes italianos. Pasando de los modos de conducción en carretera a su modo especial de "rally", la configuración del Huracán Sterrato de tracción permanente a las cuatro ruedas, conquistó las superficies de baja adherencia del lugar invernal con una dinámica brillante.

El sistema LDVI mejorado (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics) del Huracán Sterrato ofrece los modos de conducción STRADA y SPORT específicamente configurados para carretera, así como el nuevo modo RALLY optimizado para superficies sueltas o de tierra, incluida la nieve. Sus vías más anchas y su mayor altura respecto al suelo hicieron que la nieve no fuera un problema, y los neumáticos Bridgestone Dueler AT002 run-flat del Sterrato, especialmente adaptados al todoterreno Huracán y homologados para su velocidad máxima de 260 km/h, garantizaron el máximo rendimiento en condiciones invernales. Los bajos delanteros de aluminio, los umbrales y el difusor trasero reforzados, y los pasos de rueda mejorados, protegieron al Sterrato de los obstáculos helados.

Este coche llamó la atención de esquiadores y visitantes en su blanco invernal Bianco Phanes con detalles en Grigio Telesto y fibra de carbono negra, incluidos los pasos de rueda reforzados. Los futuros propietarios del Huracán Sterrato también pueden crear su propio estilo deportivo único a partir de 350 colores exteriores, y más de 60 opciones interiores de cuero y Alcántara, a través del programa de personalización Lamborghini Ad Personam.



El motor V10 de 5,2 litros del Huracán Sterrato ofrece una potencia máxima de 610 CV y 560 Nm de par a 6.500 rpm, combinado con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades, y tracción total controlada electrónicamente con diferencial autoblocante mecánico trasero. Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en superficies sueltas, acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h.

