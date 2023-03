ANICE entrega los reconocimientos de la Industria Cárnica en su séptima edición

ANICE ha celebrado en Meat Attraction por segundo año consecutivo su Asamblea General ANICE ha celebrado su Asamblea General y ha hecho entrega la entrega de los Premios de la Industria Cárnica 2022, en el marco de la quinta edición de Meat Attraction, la feria internacional de referencia del sector cárnico.

El presidente de ANICE, Alberto Jiménez inauguró la Asamblea, destacando durante su mensaje de bienvenida, algunos de los principales factores que han lastrado la economía europea durante el pasado año, como la inesperada invasión de Rusia a Ucrania.

Un acontecimiento que ha tenido graves consecuencias sobre los costes energéticos, de producción, la alta inflación y la incertidumbre sobre la evolución de mercados, expresaba Jiménez.

Alertó también sobre la sensible situación del sector desde comienzos del 2023, con unos productos cárnicos que no han incluido la rebaja del IVA y el descenso del consumo de carne por los precios tan elevados.

Además, señaló el efecto negativo en la cría de animales que tendrá el aumento generalizado de los precios de los cereales, condicionando la oferta y causando un encarecimiento muy significativo en el aprovisionamiento de mataderos e industrias.

"Un mix peligroso que limitará la rentabilidad de las empresas, que afectará negativamente al consumo, con una inevitable escalada de los precios de los alimentos, pudiendo también tener efectos negativos en las exportaciones, donde hasta la fecha el sector cárnico español ha encontrado su gran salida de negocio".

Sin embargo, el presidente añadió que, "a pesar de estas dificultades, la industria cárnica ha demostrado que sigue siendo un sector sólido y estable. Por su capacidad para generar riqueza y empleo estable, esencialmente en el medio rural, y por nuestra capacidad para garantizar algo tan importante como es el suministro de alimentos y de generar un superávit muy destacado en nuestro comercio exterior".

Tampoco se olvidó de mencionar otros retos como la innovación y la sostenibilidad, a lo que tanto empresas y colectivos, como asociaciones e interpro­fesionales están, dedicando más recursos que nunca.

La industria cárnica en 2022

La industria cárnica española ha vuelto a revalidar título y los datos del MAPA la sitúan con diferencia el primer lugar de toda la indus­tria española de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio de 31.032 millones de euros, el 28,4% de todo el sector alimenta­rio español.

Además, hay que añadir que el empleo sectorial directo creado por sus empresas, 109.334 trabajado­res, representa ya el 29,7% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

En la última década el sector cárnico español se ha situado a la cabeza de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas, y ha mantenido durante este tiempo la primera posición dentro de los sectores exportadores de la misma, continuando con su expansión exportadora durante el 2022.

Algo que ha permitido al sector alcanzar un nuevo récord anual en valor de 9.986 millo­nes de euros, un 9,6% más que el año an­terior, llevando el signo positivo de la ba­lanza comercial del sector hasta el 606%, y acariciando el listón de los 10.000 millones, que seguramente se superará cuando se consoliden los datos todavía provisionales del ejercicio y estimados para la elabora­ción de este informe.

Mesa Redonda

Dada la importancia de la internacionalización para el sector cárnico español, la Asociación ha organizado al amparo de la Asamblea, una mesa redonda, que moderada por el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, abordó temas de especial interés para la internacionalización de las empresas como el comercio cárnico post-Brexit con el Reino Unido y las oportunidades de los mercados del sudeste asiático.

En la mesa participaron Christine Middlemiss. Chief Veterinary Officer del Reino Unido, quien remarcó las buenas perspectivas de exportación con este país tras el Brexit y Paul C. Limson. DVM director Bureau of Animal Industry Department of Agriculture. Filipinas, un país de gran interés comercial para España, al tratarse del segundo destino de carne de porcino nacional, y con el que se está trabajando para la apertura del mercado avícola.

Por otro lado, se destacó la excelente relación de colaboración público-privada entre IFEMA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ANICE en el marco de Meat Attraction para la apertura de nuevos mercados de interés para las empresas españolas.

Entrega de Premios

Finalizada la Asamblea, se procedió a la entrega de los Premios de la Industria Cárnica, correspondientes al año 2022, que en su séptima edición vuelve a reconocer la labor de profesionales, empresas e instituciones que con su actividad diaria contribuyen a la defensa, desarrollo y puesta en valor del sector cárnico, desde distintos ámbitos, investigación, sociedad, industria, comunicación y desde la administración pública.

Los premios han sido otorgados en sus respectivas categorías a:

Premio a la "Trayectoria Empresarial": El reconocimiento fue entregado a Francisco Javier Morato,director de Embutidos Morato, por su compromiso a lo largo de los años con el sector cárnico del cerdo ibérico y su trayectoria al frente de la empresa, consiguiendo gracias a su empeño, que hoy, sea una empresa referente de nuestro país. Hizo entrega del galardón el presidente de ANICE, Alberto Jiménez.

Premio "Amigos de la Carne": El Centro de Formación, Innovación y Desarrollo, Educarne, obtiene el premio en esta categoría por el compromiso con el sector cárnico, destacando su contribución en la difusión de la corriente denominada "cultura de la carne". Elena Martínez, miembro del Comité Ejecutivo de ANICE entregó el premio a Luis Jiménez, director adjunto de Carnimad, quien lo recogió en nombre de María Sánchez, directora de Educarne y Carnimad.

Premio "José Flores a la Innovación". En esta categoría han compartido premio el Dr. Jacint Arnau y Cárnicas Serrano: Jacint Arnau, recogió el premio de manos de Javier Dueñas, miembro del Comité Ejecutivo de ANICE.

El Jurado ha valorado su dilatada y exitosa trayectoria profesional con más de 40 años de experiencia en Tecnología de la Carne, especialmente en productos cárnicos curados, destacando sus trabajos sobre jamón curado. Así mismo han subrayado su colaboración en más de un centenar de proyectos con industrias y centros de investigación a nivel nacional e internacional.

Cárnicas Serrano ha sido reconocida en esta categoría por su constante compromiso con la innovación, que es el estandarte y el ADN de la empresa y en su búsqueda por satisfacer las grandes tendencias del mercado y del consumidor, como son la conveniencia y la salud, formando ya parte del ADN empresarial.

Su director, Carlos Serrano, recogió el galardón que fue entregado por otro de los miembros del Comité Ejecutivo de ANICE, Raúl García.

Premio "Gastronomía y Salud". En esta categoría el reconocimiento ha recaído en Jesús Sánchez, y la empresa AROMAIS: Propietario del restaurante "El Cenador de Amós", de Jesús Sánchez el Jurado ha destacado su dilatada trayectoria al frente de su restaurante, donde ferviente admirador de las carnes españolas, tienen un lugar privilegiado en su oferta gastronómica. Así mismo, se ha valorado el apoyo continuado a las Interprofesionales Cárnicas, "con las que ha colaborado en los últimos años, poniendo en valor nuestras carnes".

Miguel Huerta, secretario general de ANICE hizo entrega del premio, a Kevin Suárez, jefe de Cocina del Cenador de Amós, recogiendo el reconocimiento en nombre de Jesús Sánchez.

AROMAIS ha sido premiada en esta categoría por el trabajo de muchos años de Aromaibérica Serrana, S.L para poner en el mercado un jamón curado bajo en sal, tal como ha reconocido la Fundación Española del Corazón. Un proyecto que, comprometido con la salud cardiovascular del consumidor, contribuye a la buena imagen de unos de los productos estrella de la gastronomía como es el jamón.

Giuseppe Aloisio, adjunto al secretario general de ANICE, hizo entrega del galardón a Juan Ramón Arias. Director General de AROMAIS.

Premio a la "Sostenibilidad": La Finca se alzaba con el premio en esta categoría, por la puesta en marcha del nuevo plan empresarial dirigido a compensar sus emisiones como organización, reduciéndolas y absorbiéndolas, para conseguir su neutralidad, partiendo siempre del compromiso hacia los animales y el entorno, y garantizando de igual manera, la producción de carnes saludables y de máxima calidad. Pablo López Salcedo, director de Calidad, Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad de La Finca recogió la estatuilla, de manos de Javier Dueñas.

Premio a la "Comunicación": el Jurado ha concedido a Revista Cárnica el reconocimiento en esta nueva categoría, valorando muy positivamente la trayectoria de la revista y su compromiso con el sector: 50 años de vida como medio de comunicación especializado al servicio de los profesionales del sector cárnico, que persigue la excelencia informativa. El director del Área Cárnica en C de Comunicación recogió el premio entregado por el presidente de ANICE, Alberto Jiménez.

Un año más, estos premios son el homenaje a todos los actores que conforman el sector cárnico. Su contribución y su esfuerzo son los que otorgan al sector cárnico la posición de relevancia económica y social que ostenta hoy a nivel nacional, y son los responsables de la excelencia que proyectamos dentro y fuera de las fronteras.