Las profesionales de Esneca Business School opinan sobre qué reivindicar este 8M Comunicae miércoles, 8 de marzo de 2023, 10:44 h (CET) Directivas y profesionales del centro de formación online Esneca Business School comparten sus opiniones y puntos de vista sobre la situación actual de la mujer Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las profesionales y directivas de Esneca Business School, escuela de negocios líder en formación online y a distancia, comparten su visión sobre el papel de la mujer, repasando el camino recorrido y lo que queda por reivindicar este 8M. Y es que, a pesar de lo logrado, la brecha de género, el techo de cristal y los obstáculos para conciliar la vida laboral y familiar siguen siendo asignaturas pendientes para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.

Brecha de género educativa y roles preconcebidos

Hoy en día, las mujeres están más empoderadas y se decantan por titulaciones que tradicionalmente han sido asignadas a los hombres, como las ciencias de la salud o las ciencias jurídicas. Según datos del Ministerio de Educación, durante el curso 2020-2021, el 69% de estudiantes de medicina eran mujeres, frente al 31% de hombres. Y en derecho, en el mismo periodo, el 58% de estudiantes eran mujeres, por encima del 42% de hombres.

"Aunque se crea que ellas solo escogen formaciones relacionadas con trabajos asistenciales, como la enfermería o el cuidado de los niños, esta tendencia está decayendo. Estamos ante un cambio de paradigma, ya que las mujeres apuntan cada vez más hacia estudios masculinizados por la sociedad", explica Ana Lafita, directora del área comercial de Esneca Latinoamérica.

No obstante, a pesar de los avances, queda recorrido para alcanzar la igualdad real. "La idea de que los hombres están hechos para dirigir y las mujeres para servir todavía es una realidad que debemos cambiar como sociedad y seguir reivindicando este 8M", asegura Gemma Panadés, directora de operaciones de la escuela de negocios.

Coeducación, la vía para lograr la igualdad real

La coeducación es el atajo que va a permitir acortar distancias y alcanzar realmente la igualdad. Eso sí, "es importante promoverla en las aulas y también en casa, con el reparto equitativo de responsabilidades y tareas", señala Panadés.

Coeducar, entendido como la acción de educar en igualdad, y hacerlo de forma temprana, es "la vía para romper con los estereotipos que retroalimentan la brecha de género de generación en generación", explica Anna Colomina, responsable del área académica de Esneca. Definitivamente, "la educación es el punto de partida para que las niñas y los niños crezcan sabiendo que ambos tienen las mismas capacidades y oportunidades", añade.

Esneca Business School y la promoción de estudios STEM para mujeres

En materia académica, la igualdad va tomando más forma. Y es que, según datos del Ministerio de Educación, en el periodo lectivo de 2020-2021, el 49% de mujeres escogieron titulaciones científicas, un porcentaje que se aproxima al 51% de los hombres que se decantaron por formarse en ciencia y tecnología.

Eso sí, "es necesario seguir trabajando para eliminar losestereotipos de género que se siguen dando en ámbitos como matemáticas, ciencias naturales o tecnología",afirma Regina Flix, graduada en Ingeniería Mecánica y miembro del área académica de Esneca. "Este 8M reivindicamosque más mujeres perciban los estudios científicos y técnicos como una opción también para ellas", destaca Flix.

"A través de la formación que impartimos, promovemos el talento femenino y a su vez, contribuimos a la reducción de la brecha de género", añade Aida Marsal, responsable en producción de contenidos formativos dentro del centro académico.

"Solo a través de la educación, las niñas y los niños crecerán sabiendo que ambos pueden tener las mismas oportunidades".

Sin techo de cristal e incentivando el liderazgo femenino

Esneca Business School es un referente en liderazgo femenino. En su plantilla "no hay techo de cristal que derribar, de hecho, nunca ha existido", apunta Júlia Gené, directora de marketing de la entidad. "Desde su nacimiento, y actualmente, más del 70% de los cargos directivos están ocupados por mujeres", asegura.

Sin embargo, no todas las organizaciones promueven la igualdad de género en los puestos de responsabilidad. Es más, Esneca es la excepción que confirma la regla, teniendo en cuenta que en España las mujeres tienen un 65% menos de posibilidades de ascender que los hombres, según datos recientes de un informe elaborado por LinkedIn y el Foro Económico Mundial.

"Los roles preestablecidos hacen que las mujeres necesiten demostrar más méritos y, con ello, tengan más trabas para crecer profesionalmente", apunta Pilar Pelegrí, del departamento de administración de Esneca. "Y cambiar esta realidad es un motivo más por el que seguir luchando este 8M", concluye Pelegrí.

"En Esneca Business School no hay techo de cristal que derribar porque nunca ha existido"

Más allá de ser un ejemplo en la promoción del empoderamiento femenino a nivel interno, Esneca Business School potencia también el emprendimiento de la mujer a través de su oferta académica. "Impartimos programas específicos como el Máster en Liderazgo y Habilidades Directivas para que la igualdad de oportunidades deje de ser una utopía y se convierta en una realidad", explica Queralt Ariño, profesional de marketing digital en la entidad formativa.

Esneca, donde la conciliación es una realidad

La conciliación es otra cuestión que acentúa la desigualdad de género, y debe ser un motivo más de reivindicación este 8M. Y es que todavía son muchas las mujeres que se ven obligadas a recortar las posibilidades de desarrollar su carrera profesional debido al tiempo que invierten en el cuidado de sus hijas e hijos. Una situación menos usual en el caso de los hombres. En este sentido, "es esencial que las empresas ofrezcan un mayor apoyo y más flexibilidad especialmente durante la maternidad", asegura Montse Pere, directora del departamento financiero y madre de dos hijos.

En Esneca, por ejemplo, "las madres cuentan con horarios adaptados para que puedan avanzar en su carrera laboral y dedicarse a sus hijas e hijos de forma simultánea", explica Pamela Riofrio, directora comercial de Esneca. Una empresa donde las políticas de igualdad no dejan de actualizarse para favorecer el equilibrio entre la vida personal y profesional.

