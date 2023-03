Uno de los marketplaces líderes del sector auditivo, Audífono.es, cierra una nueva ronda Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:25 h (CET) Audífono.es, el marketplace español especializado en soluciones auditivas, anuncia el cierre de una ronda de financiación de 300.000 €. Gracias a este nuevo capital, no solo podrán seguir ofreciendo una solución integral gratuita a las personas con problemas de audición, sino duplicar la cantidad de personas que atienden de forma mensual, haciendo la audiología más cercana.

Con su plataforma única, que incluye un recomendador de audífonos y una base de datos de audífonos y centros auditivos, la empresa ayuda cada mes a más de 4.000 personas a conseguir la mejor solución auditiva y se ha consolidado como un referente en el sector de la audiología. El tráfico orgánico en la plataforma se ha multiplicado por cuatro en tan solo un año, pasando de 10.000 usuarios mensuales a más de 40.000. Además, actualmente más de 2.000 centros auditivos colaboran con audífono.es.

Con esta nueva ronda de inversión, la empresa busca superar su objetivo de vender más de 5.000 audífonos al año y brindar una solución integral a las personas con problemas de audición. “Esta nueva ronda es una muestra del compromiso, por parte de veteranos y nuevos inversores, con el bienestar auditivo de la población y la constante evolución hacia la digitalización del sector” afirma Pablo Onieva, CEO de Audífono.es.

La pérdida auditiva en cifras La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que existe una brecha importante entre el número de personas con pérdida auditiva y las que reciben tratamiento con audífonos o implantes. A nivel mundial, se estima que aproximadamente el 83 % de las personas que necesitan audífonos no los utilizan. En España, alrededor del 11,3 % de la población, lo que equivale a unas 4.000.000 de personas sufre algún tipo de pérdida auditiva, según los datos del último estudio de Eurotrak. Sin embargo, solo el 30 % de estas personas utiliza audífonos para mejorar su calidad de vida. Esto significa que hay un gran número de personas que podrían beneficiarse de los audífonos, pero que aún no los utilizan.

La pérdida auditiva es un problema de salud que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Es importante tomar medidas para prevenir y tratar la pérdida auditiva, y mejorar el acceso a los audífonos y otros tratamientos en España. Este es uno de los motivos por los que Audífono.es se puso en marcha, para ayudar a las personas a ahorrar a la hora de encontrar una solución auditiva.

Audífono.es, uno de los marketplace líderes en audiología Audífono.es está transformando el sector audiológico. Comenzó su andadura en 2019 y, desde entonces, ha logrado consolidarse como una de las principales opciones en el sector de la audiología. Ha experimentado un fuerte aumento en sus ventas durante el último año. La demanda de audífonos ha crecido significativamente, lo que ha llevado a que en 2022, cuadruplicando la cifra de ventas en comparación con el año anterior.

Proporciona un servicio gratuito de asesoramiento personalizado a todos los usuarios que necesiten resolver sus problemas auditivos y ayuda a los centros auditivos a tener un mayor flujo de pacientes. Hasta la fecha, su equipo ha atendido más de 45.000 solicitudes de ayuda de personas con problemas auditivos. El tráfico orgánico en la plataforma se ha multiplicado x4 en tan solo un año, pasando de 10.000 usuarios a más de 40.000 cada mes. Además, cuentan con una red de más de 2.000 centros auditivos y con la base de datos de audífonos más grande de España, convirtiéndolos en un referente en el campo de la audiología.

