“Con astucia y reflexión se aprovecha la ocasión”, dicho popular.



Cinta basada en la única novela que se conserva del escritor Luis G. Inclán, Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama, llamado Lorenzo Cabello, en la que, durante la época de Antonio López de Santa Anna, un grupo de seis contrabandistas llamados Los Hermanos de la Hoja unidos y juramentados por la sangre y con los machetes afilados, cabalga por caminos clandestinos para hacerse de un botín tabacalero.

Ellos no tienen intenciones de asesinar sólo quieren que los bienes sean repartidos de forma equitativa. Sin embargo, don Miguel, también conocido como el bulldog y que es el hombre más poderoso del pueblo de Santa Clara, desea desaparecer a este grupo de ladrones.

En dicha cinta también contrastan las costumbres y los bailes con influencia Europea de las Polkas y los Valses, propios de las élites económicas con las de los sones regionales de los pobladores rurales.

Pepe, uno de los bandidos más queridos y temidos de la banda, visita la casa de Don Miguel y se enamora de una de sus hijas a quien todos toman por loca. A partir de la historia que ella le cuenta, el resentimiento, sumado a la lucha por la igualdad, le dan un giro a la historia.

Esta película contó con la participación de destacados actores como Amado Zumaya y Con: Ignacio López Tarso, Jorge Martínez de Hoyos, Antonio Aguilar, Antonio Aguilar hijo, Luz María Jerez, Alejandro Parodi, Patricia Rivera, Martha Navarro, Demián Bichir y los extras que hicimos varios papeles anónimos como los de CATRIN y/o CHINACO.

Mario Hernández Sepúlveda

Mario Hernández Sepúlveda nació el 8 de marzo de 1936 en Piedras Negras, Coahuila y muere en México D.F a principios de 2016. Se destacó como director de cine y guionista, también fue conocido por realizar colaboraciones con Antonio Aguilar.

Su filmografía tiene más de 40 títulos, dentro de los cuales destacan películas como La yegua colorada (1973), Peregrina (1973), La muerte de Pancho Villa (1973), Los gemelos alborotados (1981), El Rey de Oros (1984), Zapata en Chinameca (1988), La sangre de un valiente (1992), Dos gallos de Oro (1994) y Cementerio de papel (2006). *Fuente: Cinema 22 Astucia //cinema22.canal22.org.mx y noticine.com

Ficha técnica: Astucia, México, 1986 Película dirigida por Mario Hernández Sepúlveda La película Astucia obtuvo el primer lugar en el concurso de Guiones Cinematográficos de la Dirección General de RTC, además de varios Arieles, llamados las Diosas de Plata. Guion: Xavier Robles (basado en la novela Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama de Luis G. Inclán) Música: Leonardo Velázquez Fotografía: Daniel López

Consideraciones finales:

Hace años tuve la oportunidad de participar en calidad de extra en esta película, lo que significó no solo una experiencia inédita en mi juventud, sino que bien habría proyectado un futuro como actor y/o como guionista y/o director de cine, sin embargo el haber vivido esta experiencia y haber tenido contacto con los principales actores así como el jefe de reparto, logré traducirlo y transformarlo en un interés acrisolado en la historia del siglo XIX mexicano y en los principales acontecimientos de la misma que más tarde desencadenaron los cambios en las postrimerías del siglo XX, por lo que sin ostentarme como novelista y/o historiador consumado si despertó en mi otros horizontes del conocimiento en materia de las ciencias sociales basados en la retrospectiva y en las crónicas de aquellas épocas, pero con mayor énfasis en el periodismo cultural cuyo diplomado cursé y terminé bajo el auspicio de varias instituciones, entre ellas la SOGEM.

Recomiendo ampliamente esta película, porque es una película paradigmática y emblemática que retrata con maestría y en la pluma de Luis G Inclán: el siglo de Caudillos, hacendados, caciques y jefes políticos del siglo XIX, que por aquella época sus intereses eran amenazados por simples contrabandistas de tabaco; ahora y por cierto parece que los ciclos regresan y la historia no aprendida por sus protagonistas está condenada a repetirse en pleno siglo XXI con un país avasallado por los carteles del tráfico de enervantes, con la diferencia que no sólo representan un desafío y grado de vulnerabilidad para los gobiernos en cuanto la preservación de la paz y la seguridad nacional sino que su poder paralelo de economía subterránea y no tan subterránea han rebasado y trascendido fronteras con sus redes por la producción y el consumo del Fentanilo, puedo afirmar con el conocimiento de causa que hay un gran paralelismo Histórico-Literario de esa novela del siglo XIX con las historias que han sido contadas, en este siglo XXI, por ejemplo las escritas por Arturo Pérez Reverte y la “Reina del Sur”.