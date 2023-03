Un plan creativo para disfrutar en pareja, con Art and Wine Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 19:22 h (CET) Aquellos que busquen planes en pareja en Barcelona, Art and Wine es una de las mejores opciones, ya que ofrecen una alternativa a los planes tradicionales para conectar con la pareja y disfrutar de un día único e irrepetible. Art and Wine, combina pintura, buen vino y música para crear una jornada única e inolvidable para compartir con las personas amadas.

Una propuesta artística diferente Art and Wine propone actividades de ocio únicas y diferentes para poder disfrutar de una velada distinta junto a amigos, compañeros o parejas. Su apuesta consiste en brindar talleres de pintura que combinan el buen vino y la música en vivo. De esta manera, Art and Wine le permite a quienes asistan a sus experiencias, pintar un cuadro durante una jornada de dos horas y media, guiados por un artista profesional y contando con la posibilidad de llevarse la obra terminada a sus hogares.

La propuesta de Art and Wine permite experimentar el arte de una manera diferente, explorando la creatividad mediante una jornada única. Las actividades de este taller son ideales para compartir un momento diferente junto a seres queridos o vincular equipos de trabajo mediante estrategias de team building que fomentan la comunicación.

Planes creativos en pareja en Barcelona Art and Wine ofrece una serie de planes creativos para compartir en pareja, que consisten en experiencias especialmente diseñadas para generar felicidad e inspiración en los asistentes, mientras tienen la oportunidad de crear sus propias piezas de arte únicas acompañados del buen vino. Mediante profesionales que te guiaran paso a paso durante toda la actividad, como Jean y Miguel, te ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia diferente que no requiere de experiencia en arte para ser aprovechada.

Estos talleres cuentan con todos los elementos necesarios para que las parejas se encarguen únicamente de disfrutar juntos, ya que Art and Wine proporciona todas las herramientas y materiales necesarios para crear pinturas únicas, además de una atmósfera distendida y relajada acompañada de increíbles vinos junto a música en vivo. De esta manera, las actividades no son solo un excelente regalo, sino que ofrecen la posibilidad de conectar con la creatividad en una velada diferente y compartirlo en pareja. Así, este plan constituye una oportunidad única para vivir una experiencia alternativa a los planes tradicionales, que quedará guardado en el recuerdo.

Gracias a su apuesta creativa que combina pintura, vino y música en vivo, los talleres de Art and Wine son una excelente opción para regalar y así compartir una velada disfrutando de realizar planes en pareja en Barcelona que ayuden a conectar con el otro a través de la creatividad.

