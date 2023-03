Plusholidays y su oferta de alojamientos en la Costa del Sol Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Casas, apartamentos y villas son algunas de las opciones de alojamientos en Costa del Sol que pueden reservar los turistas en Plusholidays.

Esta es una plataforma digital que cuenta con una amplia oferta de alojamientos en toda España. Los usuarios pueden reservar en línea el sitio turístico de su preferencia con el apoyo de un equipo multilingüe, logrando conseguir el mejor alojamiento para sus vacaciones.

¿Por qué elegir un alojamiento en Costa del Sol para ir de vacaciones? La Costa del Sol es una de las zonas turísticas más relevantes de España. La región concentra alrededor del 35 % del turismo en Andalucía y acoge a más de 12 millones de extranjeros anuales, según datos del año 2022.

Con el paso de los años se ha evidenciado que esta cifra continúa en aumento. La Costa del Sol se ha convertido en el destino preferido de los españoles y extranjeros que desean disfrutar de unas merecidas vacaciones con amigos, parejas o familiares.

Su clima soleado presente en la mayoría de los días del año, junto a sus imponentes playas, crean el entorno perfecto para irse de vacaciones. Entre sus playas destaca la Playa de Maro, característica por sus aguas cristalinas y vida marina, al igual que es una de las favoritas para practicar snorkel o buceo.

Dejando a un lado el día soleado, la vida nocturna en Costa del Sol también tiene mucho que prometer a los turistas. Los visitantes pueden trasladarse a la zona de la Malagueta para adentrarse en los mejores bares típicos y discotecas de Málaga.

También, en Benalmádena y Torremolinos los turistas pueden hacer un paseo marítimo y terminar su día comiendo en algunos de los restaurantes de la zona que cuentan con una exquisita gastronomía local.

Plusholidays ofrece los mejores alojamientos en Costa del Sol para vacaciones Buscar los mejores alojamientos en Costa del Sol, no es tan difícil como parece, las opciones para hospedarse son innumerables, pero siempre los turistas desean encontrar un lugar que se adapte a su gusto, presupuesto y tiempo de estancia.

Los hoteles de esta costa al sur de Málaga suelen ser algo costosos, especialmente en temporada alta. Sin embargo, plataformas de alojamientos como Plusholidays, ayudan a los turistas a encontrar un alojamiento económico de forma rápida y sencilla. La diferencia no es tanto en el precio, sino en la flexibilidad de estar en un alojamiento tipo casa/apartamento en vez de un hotel: más privacidad, más espacio, no hay “horarios” para comidas, limpiezas…

Plusholidays ofrece los mejores alojamientos para vacacionar en Costa del Sol. Uno de estos, es la casa Adela, un espacio con estilo vintage, ubicado en un vecindario seguro y familiar del corazón de Nerja.

No obstante, para las parejas que buscan un espacio cómodo y privado para sus vacaciones, pueden elegir el apartamento Ladera del Mar. Un alojamiento que cuenta con todos los servicios y piscina comunitaria, además, en sus alrededores se encuentran diversas atracciones públicas.

Turistas locales y extranjeros pueden reservar online su alojamiento en villas, apartamentos y casas en Costa del Sol con Plusholidays.

