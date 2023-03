¿Cuáles son los beneficios de los ventiladores de techo que ofrece La tienda de electricidad? Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) Los ventiladores de techo han sido una solución ideal para los climas cálidos. Sin embargo, también incluyen funciones de giro, para redistribuir el calor que genera la calefacción de un espacio cerrado durante las temporadas frías. Además de las comodidades para la instalación, los precios son accesibles en relación con otros sistemas de ventilación, y no producen sequedad en los ojos ni resfriados por las corrientes de aire en exceso.

En este contexto, La tienda de electricidad, un portal dedicado al e-commerce de material eléctrico, ferretería, iluminación y bombillas led, tiene más de 30 mil referencias en stock y casi 60 mil en catálogo, entre ellas, distintas marcas de ventiladores de techo para la venta en España y en la Unión Europea.

Ventiladores de techo con tecnología avanzada La tienda de electricidad cuenta con diferentes estilos de ventiladores de techo para espacios como dormitorios, salas de estar, recepciones y oficinas. Aunque algunos de ellos conservan las formas más clásicas y tradicionales, la mayoría están diseñados con tecnologías como iluminarias para ejercer funciones de lámparas centrales.

Entre los ventiladores con luz destaca el de serie Mato en colores cuero, níquel y blanco. El mismo está fabricado en metal, ABS y policarbonato, con 5 aspas trasparentes y 6 velocidades. Además, posee tecnología LED integrada, 72 vatios de potencia, 6.120 lúmenes. También incluye memoria de color incorporada y temporizador.

Por otra parte, el ventilador sin luz de la serie Ostro cuenta con un diseño de 4 aspas reversibles, con disponibilidad de dos colores por unidad; níquel y plata, marrón y nogal o blanco y haya. Cabe destacar que el motor AC permite tres velocidades y tiene mando a distancia para funcionar.

Asimismo, uno de los más vendidos es el de la marca Cristalredord, con 6 palas, 3 velocidades y funciones inversas, ideal tanto para verano como invierno. El tamaño es perfecto para habitaciones de menos de 13 m², y posee el espacio para colocar bombillas E27, en caso de que se requiera solo como luminaria.

Entre los ventiladores de techo que más llaman la atención por un diseño innovador se encuentra DC de la serie Natalia. El modelo está compuesto por una original pantalla confeccionada en tela de saco, con flecos y ribeteado de cintas naranjas. Asimismo, cuenta con variedad de formas decorativas para satisfacer los gustos de los clientes e incluye toda la tecnología LED, colgantes de 30, 40 y 50 cm, plafones, etc.

Cada uno de los ventiladores se pueden consultar y adquirir a través del portal de la compañía, con diferentes sistemas de pago. Además de ello, tienen 3 años de garantía y 15 días para que el usuario pueda hacer la devolución en caso de insatisfacción.

Los otros productos que pone a disposición La tienda de electricidad La tienda de electricidad también oferta artículos importantes para el hogar como bombillas y material para iluminación en interiores y exteriores; herramientas eléctricas como cables, mangueras, turbos; componentes de ferretería; dispositivos de telecomunicaciones, calefacción, electrodomésticos, entre otros.

Además, la página cuenta con un apartado outlet en el que disponen de productos que no se vendieron en temporada con mejores precios.

