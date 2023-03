Consulting 21 enumera los cambios que traerá la nueva cuota de autónomos 2023 Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) El número de emprendedores ha aumentado de forma exponencial en los últimos años no solo en España, sino en todo el mundo.

Cada vez son más las personas que salen del empleo tradicional y se embarcan en un proyecto personal. Sin embargo, una de las cuestiones negativas son las condiciones laborales inestables y el coste fiscal que deben pagar, lo cual dificulta la estabilidad económica. No obstante, para el 2023, la Seguridad Social ha introducido cambios y, actualmente, hay una nueva cuota para autónomos. Para estar al tanto de las últimas novedades, así como del cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables en general, Consulting 21 ofrece uno de los servicios de asesoramiento más reconocidos en Madrid.

¿Cómo se calcula la cuota de autónomos en el nuevo sistema? Desde el 1 de enero del 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cuotas de los autónomos, que establece que este tipo de trabajadores cotizarán en función de sus rendimientos netos anuales, en lugar de elegir una cuota de abono a la Seguridad Social.

Para el cálculo de la cuota de cada autónomo se tendrá en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos en el año natural, en el ejercicio de sus distintas actividades profesionales o económicas, con independencia de que las realice de forma individual o como socios o integrantes de cualquier entidad, con o sin personalidad jurídica, a las que habrá que sumar el importe de las cuotas abonadas a la Seguridad Social, si el régimen de tributación es el de estimación directa.

A estos rendimientos netos, se le debe de aplicar una deducción por gastos genéricos del 7 %, salvo que sea administrador de sociedades mercantiles capitalistas cuya participación sea mayor o igual al 25 %, o socio de una sociedad mercantil capitalista con una participación mayor o igual al 33 %, en cuyo caso se reduce al 3 %. A partir del resultado final, el trabajador deberá seleccionar la franja de cuota correspondiente, que se divide en quince tramos.

Beneficios del nuevo sistema de cuotas de los autónomos Con estas características, el nuevo sistema de cuotas de los autónomos es progresivo. Además, permite cambiar hasta seis veces al año la base de la cotización. Asimismo, esta modificación trae como novedad que la cuota incluirá el cese de actividad, que no será voluntario y cuya tarifa plana también se verá afectada. Por otro lado, los tramos de cotización se dividirán en 15 para que se puedan adecuar a los diferentes ingresos de los autónomos.

En este camino, de cara al próximo ejercicio, los tramos parten de un mínimo de 230 euros y tendrán 500 euros de máximo. Estas cantidades se reajustarán en el año 2024, con cuotas entre los 225 y los 530 euros. Por su parte, en 2025 la cuota mínima será de 200 euros y la máxima de 590 euros.

Ante estos nuevos cambios, aumenta la necesidad por parte de los trabajadores autónomos de contar con un servicio de asesoramiento fiscal, laboral y contable, para que solo se aboquen a trabajar y depositen el tratamiento de las cuestiones impositivas y administrativa en manos de profesionales. En este sentido, Consulting 21 cuenta con un servicio integral y personalizado de asesoramiento, con más de 20 años de trayectoria y con técnicos especializados en el trabajo autónomo.

