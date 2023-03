​I Certamen Literario Mundo Rural, 'Se ha escrito un libro' 2023 Esta asociación literaria nace en Arcallana (Asturias), con el fin de que la vida rural no caiga en el olvido Sandra Ovies martes, 7 de marzo de 2023, 10:19 h (CET)

El pasado 5 de marzo fue la fecha elegida por la asociación literaria Se ha escrito un libro, para entregar los premios del concurso convocado por dicha asociación. I Certamen Literario Mundo Rural, Se ha escrito un libro 2023. La asociación se ha propuesto rescatar la cultura, fomentar la lectura y premiar a los escritores, que con su quehacer nos ayudan a ello.





Esta asociación nace en Arcallana, un pueblo del Principado de Asturias, perteneciente al concejo de Valdés. Los fines que persigue la asociación es que no caiga en el olvido el mundo rural, por ese motivo requisito indispensable de este certamen era que todos los relatos tenían que estar ambientados en el mundo rural. La entrega de los premios se realizó en un marco inigualable y lleno de simbolismo, en la antigua escuela, que ahora es utilizada para otros menesteres. En esta primera edición hubo un primer premio, segundo premio y dos terceros premios. Todos los premiados fueron obsequiados con el libro que la asociación ha publicado con los relatos ganadores.

“Desde esta asociación nos hemos propuesto rescatar la cultura, fomentar la lectura y premiar a los escritores, que con su quehacer nos ayudan a ello”.

El primer premio se lo llevo Javier Parrondo con el relato, Anda por lo Segao. Javier Parrondo se empapaba de novelas sin pensar en que un día él mismo osaría sacar sus propias historias de su cabeza. Una de esas, un relato de ciencia ficción llamado I.A apareció en la antología Quasar 3 de editorial Nowevolution, dándole el empujón que le faltaba. Buscó aterrorizarnos con un pequeño relato llamado El Perro Ladraba sin Parar aparecido en el IV certamen Walskium de microrrelatos de Terror y Fantástico; rozó el tema zombie con Tinta y Los Extraños Transeúntes en la Antología Orgullo Zombi 3, y encaró con valor el costumbrismo con toques de fantasía del relato Inmarcesible que vio la luz en la Revista de las Historias Perdidas. Pero su opera prima fue la novela Charly Hellbreaker. Memorias de un Demonio Caótico de Editorial Titanium, dónde se abrazó al humor negro y muchas veces absurdo sin pensárselo. En la plataforma Lektu publicó un pequeño relato del mismo personaje titulado Charly Hellbreaker y la Sorpresa Navideña.

El segundo premio fue para Daniela Casielles, con el relato Diario del Pueblo. Daniela confiesa que lleva haciendo historias desde que era pequeña, mucho antes de saber leer o escribir, solía coger los libros que había por casa y solo mirando las imágenes se ponía a crear historia. Cuando empezó a estudiar este amor por los libros solo fue a más. La lectura siempre fueron su refugio del aburrimiento, una manera de escapar de la vida real. Los protagonistas eran sus amigos y podía vivir miles de aventuras junto a ellos con tan solo pasar de página. Para cuando tenía doce años ya tenía claro que escribir era una de las cosas que más le gustaban en este mundo. Desde entonces ha participado en varios concursos y ganado premios. Suele escribir sobre todo relatos cortos; aunque lleva algún tiempo desarrollando una novela, que aún no ha acabado.



El tercer premio ha sido para Maribel Fernández con el relato Encuentro en Bosqueverde. Desde muy niña, descubrió una gran fascinación por la lectura. Agatha Christie y Stephen King la abdujeron desde el primer instante. Con ellos descubrió un mundo fascinante y apasionante; su joven mente visionaba las historias igual que en una película, refugiándose en un mundo lleno de emociones. Enseguida otros autores también la conquistaron… Desde entonces, trabajos diversos que nada tenían que ver con su amor a la escritura, no la apartaron en su determinación por escribir libros entretenidos y divertidos. Autodidacta, escribe con la única intención de emocionar y conseguir que los lectores olviden por unas horas los problemas y las preocupaciones. Actualmente, escribe historias en Wattpad, allí la puedes encontrar con su pseudónimo Mayfer8. También tiene una cuenta en Instagram, dónde comenta libros y promociona sus historias. Y Alba Palacios Granda con el relato Un Hombre de Ciencia. Alba es informática y autora de Manchitas es el prota y En busca de aventuras te encontré a ti con los que pretende que el público infantil empaticé con los animales. Son cuentos solidarios, donde su recaudación va destinada, a la asociación protectora de animales Benecane.



Esta primera edición tiene como propósito dar a conocer autores nada o poco conocidos, pero que con sus textos dejan patente su buen hacer con las letras. Derrochan calidad literaria, frescura, imaginación, diversidad en la concepción del mundo rural, y en su manera de contarla. Necesidad de traducir en palabras emociones,anhelos, sentimientos, reflexiones… de ese mundo que aparentemente es bucólico, un remanso de paz y tranquilidad, donde parece que el tiempo tiene su propio reloj.

Se ha escrito un libro te invita a sumergirte en este libro que recoge el relato ganador y los finalistas del I Certamen Literario Mundo, Rural Se ha escrito un libro 2023. Este libro derrocha calidad literaria, frescura, imaginación, diversidad en la concepción del mundo rural, y en su manera de contarla. Necesidad de traducir en palabras, emociones, anhelos, sentimientos, reflexiones… De ese mundo que aparentemente es bucólico, un remanso de paz y tranquilidad. En este libro descubrás que, en el mundo rural, también pasan cosas, y que esa aparente calma es, eso, aparente. NORMAS DE USO

