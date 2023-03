Comprar una casa en Madrid en alquiler con derecho a compra, la apuesta de Gradual Homes Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 13:46 h (CET) Madrid no solo es una de las ciudades más importantes de toda España, sino que además es una de las metrópolis en donde encontrar una vivienda de alquiler con opción a compra puede ser muy complicado.

Más aún para aquellas personas que no cuentan con un crédito hipotecario para ello. Sin embargo, no todo el panorama es desalentador, sino que existen compañías como Gradual Homes, una empresa inmobiliaria impulsada por el Grupo Pryconsa, especializada en facilitar especialmente a los jóvenes el acceso a un alquiler derecho a compra Madrid. Con su ayuda, los clientes tendrán la oportunidad de ser en primera instancia inquilinos para convertirse posteriormente en los propietarios de su hogar.

Alquiler con derecho a compra en Madrid Tal como se explicaba anteriormente, encontrar un alquiler con derecho a compra en Madrid puede ser una tarea compleja. De hecho, esto se complica aún más para las personas que, por ejemplo, no han podido acceder a una hipoteca o les ha sido rechazada. En un contexto como este, muchos han tenido que resignarse a sentir que mes tras mes invierten su dinero en alquileres, alejándose cada vez más de la posibilidad de ser los propietarios de una vivienda. No obstante, la firma Gradual Homes llega para ofrecer una solución a esto.

Gradual Homes cuenta con gestores especialistas, quienes se encargarán de ayudar a quienes deseen convertirse en propietarios a través de un alquiler mensual. De esta manera, podrán disfrutar de su hogar en Madrid desde que lo encuentran en modalidad de alquiler, hasta que finalmente puedan acceder a una hipoteca que les permita comprarlo.

¿Cómo funciona el método de Gradual Homes para el alquiler con derecho a compra? Lo primero que el usuario debe hacer es seleccionar un piso de su preferencia. Una de las principales ventajas, es que el usuario interesado puede seleccionar el piso que él quiera, por lo que no está sujeto a una selección limitada (la vivienda debe cumplir ciertos requisitos mínimos).

Tras validar el perfil financiero del futuro propietario y las características de la vivienda, Gradual Homes comprará la vivienda.

El cliente podrá comenzar a vivir en su futura casa por tan solo un 5 % de su precio. Es importante tener esto en cuenta, ya que las hipotecas tradicionales necesitan como mínimo un 20 % del precio del piso, mientras que Gradual Homes solo necesita un 5 %, sin ningún otro gasto adicional de compraventa o tramitación. El cliente podrá vivir en modalidad de alquiler en su futura casa desde el primer momento, acercándose mes tras mes a su meta de convertirse en propietario.

Adicionalmente, la empresa descontará hasta el 30 % del precio de la casa con cada mensualidad, lo que permitirá al futuro propietario ahorrar una considerable cantidad de dinero anual. Con cada año que pase, la persona sumará una importante cantidad de dinero a su hucha, hasta que sus ahorros lo conviertan en propietario.

Finalmente, una vez se tenga el dinero suficiente para acceder a una hipoteca, los especialistas de Gradual Homes ofrecerán también toda la ayuda y asesoría necesaria a los clientes para elegir la hipoteca más conveniente para, por fin, convertirse en propietarios de sus hogares en Madrid.

