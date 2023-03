Algunas de las películas nominadas a los Oscars que todavía se pueden ver en el cine Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 12:22 h (CET) Los premios Oscar son uno de los acontecimientos más esperados del año para los amantes del cine. Las archiconocidas estatuillas doradas que reconocen las mejores películas del año anterior.

Recientemente, se anunciaron los títulos nominados a estos prestigiosos premios que se entregarán el próximo 12 de marzo. Algunas de estas películas aún están en cartelera y pueden disfrutarse en la pantalla grande.

6 candidatas a mejor película que se pueden ver en el cine Más de la mitad de los largometrajes nominados a mejor película siguen exhibiéndose en las salas de cine. Se empezará reseñando las que se han estrenado hace tan solo unas semanas. Es el caso de “Los Fabelman”, una interesante película de drama y coming-of-age dirigida y coproducida por Steven Spielberg, que cuenta de forma semiautobiográfica la infancia y juventud de este famoso director de cine y acumula 7 nominaciones, incluidas mejor película, dirección y guion original. Recién llegada también a las carteleras está “Ellas hablan” (nominada a mejor película y guion adaptado), en la cual se cuenta la historia de un grupo de mujeres que forman parte de una colonia religiosa y que intentan reconciliarse con su fe después de sufrir diferentes agresiones sexuales. Por su parte, “Almas en pena de Inisherin” está nominada nada más y nada menos que en 9 categorías, incluidas mejor película, dirección y guion original. Se trata de una película para los amantes del drama-comedia que, independientemente de los Oscars que finalmente consiga, es sin lugar a dudas una de las mejores películas de los últimos años. También podría considerarse drama-comedia "El triángulo de la tristeza", otra de las candidatas a mejor película con tintes satíricos que no dejará a nadie indiferente. Para finalizar con las candidatas estrenadas en 2023, se hablará de “Tár” (6 nominaciones incluidas mejor película, dirección y guion original), una cinta que cuenta la historia de una destacada compositora y directora de orquesta llamada Lydia Tár, interpretada por Cate Blanchett y que le ha valido su nominación a mejor actriz protagonista.

Más de 2 meses lleva ya “Avatar, el sentido del agua” batiendo todos los récords. Va camino de convertirse en la película más taquillera de la historia, muy cerca del segundo puesto ocupado por "Avengers; Endgame" y amenazando el primer puesto ocupado por su predecesora Avatar. Si bien opta por el premio a mejor película es muy probable que no sea la ganadora, pero de las cinco es la única con versión 3D, una experiencia que difícilmente podrá repetirse fuera de una sala de cine.

Otras candidatas a premio Repasando la cartelera en mabuse.es y gracias a la posibilidad que ofrece dicho portal en la ficha de cada película de listar los cines de España en los que se exhibe, se encuentran otros títulos nominados en categorías menos llamativas que la de mejor película y que aún pueden verse en algunas localidades. Por ejemplo, "La ballena (The Whale)", "Aftersun" y "Living", cuyos protagonistas podrían ganar el Oscar a mejor actor o "El gato con botas; El último deseo" una de las nominadas a mejor película de animación.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ESEI apoya la iniciativa para promover el liderazgo femenino en el deporte Comprar una casa en Madrid en alquiler con derecho a compra, la apuesta de Gradual Homes Los especialistas en desarrollo web de DWT En el Grupo PREIC, fusionan LegalTech con PropTech Sergio Antequera, nuevo Director Comercial de la División Peatonal de ASSA ABLOY