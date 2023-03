'Super Pibes' supercampeones: Stupa y Di Nenno se elevan en Catar con un juego completo y efectivo En ese pádel cada vez más físico y joven, los veteranos siguen demostrando estar en la pomada Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 6 de marzo de 2023, 10:31 h (CET)

Una final inédita, un choque de puro pádel argentino, de pasado, presente y también futuro, de esencia, evolución y de estilos totalmente diferentes. El juego mental, la paciencia y la magia contra el pádel ofensivo, el control y la ambición.



La escuela de los veteranos Fernando Belasteguín y 'Sanyo' Gutiérrez contra la de los 'Super Pibes' Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, un choque de generaciones con los 43 años de Bela y los 38 de 'Sanyo' por los 25 de Di Nenno y el 'Chaqueño volador', los números lo dicen todo.

Porque en ese pádel cada vez más físico y joven, los veteranos como Belasteguín y Gutiérrez siguen demostrando estar en la pomada, compromiso y esfuerzo, trabajo diario e ilusión inmensa; no se cansan de ganar y siguen siendo referentes para todos, les vayan las cosas bien o no.

Porque el partido no empezó nada bien para ellos, pues dos errores de Sanyo cuando empezaba sacando él le daban el primer break del partido a Stupa y Di Nenno. Apenas se llevaban unos minutos de partido pero la balanza se había desnivelado nada más comenzar.

Segundo juego y segundo punto para el casillero de los 'Super Pibes'; empezaban los dos jóvenes muy fuertes, muy metidos en el partido, concentrados y mostrando sus cartas de intensidad desde el primer minuto. Y lejos de ceder con el paso de los minutos, aumentaban su distancia en el marcador, llegando a estar 1-4 gracias a que 'Sanyo' estaba muy desaparecido, no encontraba el camino para manejar el juego de la pareja y Bea se veía demasiado solo.

Por el contrario, los de Carlos Pozzoni brillaban cada uno en su labor, uno creando juego y el otro definiendo y caminando a la red constantemente para achicar espacios, tirando constantemente a las verjas, desquiciando a los veteranos, preparándose cada punto de manera perfecta y sin desquiciarse a pesar de que necesitaban una y otra, y otra, y otra pelota para superar la defensa combinada de los hombres de blanco. No se descompusieron y encontraron premio a su tesón, con un claro 2-6 en el luminoso. Primer golpe dado.

Qué diferente fue el inicio de la segunda manga, donde todos se midieron sin diferencias tras los cuatro primeros juegos (2-2) y donde, en el quinto juego y por vez primera, los de Miguel Sciorilli se pusieron por delante (2-3).

Sin embargo, su reacción y su constante conjuración de jugar sin errores, de aguantar atrás y desesperar a Stupa y Di Nenno, no les terminó de funcionar a Fernando y 'Sanyo'; les valió lo justo, para seguir por delante en el séptimo (4-3) pero en ese momento volvió a aparecer la inspiración de los chicos de Pozzoni, que recuperaron el break y dieron cuenta de su servicio para, con su saque, poder cerrar el partido (5-4).

Seguían jugando los dos veteranos a tirar globos y mantenerse firmes al saque del ''papelito'' quien no paraba de tirar rulos a la verja para complicar tanto a Bela como a ‘Sanyo’ pero éstos, muy atentos, devolvían todo y conseguían romper para agarrarse al 20x10 (5-5). Aunque su reacción se paró ahí, porque aunque incluso llegaron a forzar el tie break, nunca inquietaron lo suficiente a los dos jóvenes, sacando en el tie break una marcha más, un plus de efectividad, para cerrar el encuentro y elevarse en Catar (2-6 y 6-7), encumbrando nuevamente a Martín Di Nenno, campeón defensor del título, ahora por partida doble. NORMAS DE USO

