Green Cornerss Care tiene alrededor de 100 puntos de venta por toda España

La marca Green Cornerss Care ha tenido una gran evolución durante los últimos años con la venta de sus productos de dermocosmética especializada en piel atópica. Esta ha conseguido abrir casi 100 puntos de venta por toda España, entre farmacias y tiendas de puericultura.

Además de esto, la compañía ha ampliado su catálogo de cremas hidratantes, geles de baño, colonias, cremas antipañalitis y bombas de agua clínicamente probadas, testadas dermatológicamente, libres de siliconas y polímeros como el PEG, PPG y sin derivados del petróleo y de sulfatos.

Por otro lado, los valores que diferencian a esta empresa de otras es que los artículos son elaborados únicamente en España, 100 % veganos, sin gluten y respetuosos con los animales.

Tiendas con promociones de Green Cornerss Care Además del portal, los usuarios pueden hacer sus pedidos o dirigirse a los locales que componen el canal offline de la marca. Estas tiendas incluyeron en su stock los productos Green Cornerss Care por sus propiedades para la reducción de los síntomas de la piel atópica y para la mejora del aspecto en la dermis.

Entre otras, destaca la farmacia Ayudas asistenciales a domicilio, ubicada en la calle Gran Vía 19, en Donostia, Guipúzcua; Baifos in the sky, en la calle Luján Pérez 4, local 3 Las Palmas de Gran Canaria; también, la cosmética sin tóxicos Bambú, en Pamplona; la parafarmacia Bellaella, localizada en la avenida de las Angustias 2, Navalmoral de la Mata, en Cáceres; y el centro estético Noelia García, que puede ser visitado en la calle Hernán Cortés 98 Bajo, Villanueva de la Serena, Badajoz, etc.

Entre la mercancía más vendida en estas tiendas, se encuentra la crema hidratante de avena de 100 ml, con manteca de karité y aceite de jojoba, apta para pieles con tendencia atópica y con la posibilidad de ser usada en menores de tres años. Su textura suave y fácil de esparcir por todo el cuerpo la ha convertido en un imprescindible en las vitrinas de los locales.

También ha sido reconocida la crema de pañal con manzanilla con contenido de 75 ml. Esta es una pasta al agua indicada para mantener y reparar la delicada piel de la zona genital y las nalgas del bebé, formulada con ingredientes que proporcionan alivio, a base de extracto de manzanilla, alantoína y óxido de zinc para la absorción de la exudación.

Por otro lado, en las farmacias se hacen solicitudes frecuentes de la colonia Baby & Me, de 150 ml, con 99 % de ingredientes de origen natural. Además de ser una fragancia sin alcohol, parabenos ni aftalatos, es clínicamente probada en bebés, bajo supervisión.

Para encontrar las farmacias y hacer sus pedidos, los usuarios deben entrar en la página de Green Cornerss Care y buscar en el mapa aquellas que se encuentran más cerca de su localización para una mayor comodidad y alcance.