​Ferrovial y empresa Los gobiernos, mezcla de politiquillos y extremistas ideológicos, hunden un país. No son las empresas que salen antes de que se les caiga la casa encima Ángel Alonso Pachón @AAP1942 lunes, 6 de marzo de 2023, 09:55 h (CET) Sinceramente, Ferrovial ¿a quién se debe? Creo, sinceramente, que, prioritariamente, debe rendir cuentas ante su “capital”, es decir ante sus accionistas, con otro nombre, ante sus inversores. ¿A quién más?, es claro que a su “segundo capital”, la base humana, capaz de desarrollar la empresa a niveles nacionales e internacionales; se llama “personal”, “RRHH”, que comprende “Organización del trabajo”, “Gestión del empleo”, Gestión del rendimiento”, Gestión del desarrollo” y “Gestión de la compensación” (ideario de la universidad de Chile).

¿Se debe, también, a la “Marca España”, a su país?, entiendo que el “Respeto” y la “Honestidad profesional” se enmarcan en la responsabilidad que las empresas tienen ante el capital, ante los inversores y ante su base humana.

La “mala gestión” de los gobiernos ante los procesos económicos internaciones, es responsable de que decisiones puramente empresariales, las quieran cambiar “políticamente” en engaños trileros de empresarios independientes.

Los gobiernos, mezcla de ególatras, politiquillos y extremistas ideológicos, hunden un país...,no son las empresas que salen de un lugar antes que se les caiga la casa encima y sea peor.

Estos días a recolocarse en bolsa le llaman traición, olvidándose que los proyectos de inversión no llegan a buen puerto, cambiando las normas y la fiscalidad a mitad del partido.

Contemplar estas situaciones desde la cúpula del poder, es lógico que de miedo... SÍ... miedo a que se abran las ventanas y comience la defenestración NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Zetkin, Kollontai y Luxemburgo, precursoras del movimiento feminista Distintas religiones han contribuido, de una u otra manera, al sometimiento de la mujer Sánchez y los puros No se puede insultar a los empresarios que pagan más impuestos que en cualquier otro país y son el sostén de los puestos de trabajo Leyes de paridad y porcentaje Llegaremos a la estulticia del absurdo: ajuste entre mujer y hombre; entre heterosexual y homosexual; entre alto y bajo; guapo y feo; viejo y joven ​Todos Con cada vida mueren miles de secretos que no se confesaron, miles de anhelos que no se saciaron, miles de amores que nunca se declararon ​Ferrovial y empresa Los gobiernos, mezcla de politiquillos y extremistas ideológicos, hunden un país. No son las empresas que salen antes de que se les caiga la casa encima