La francesa Lucie André, campeona del Santander Golf Tour LETAS Peralada

Lucie André logró, tras cinco hoyos de playoff, su segunda victoria en el LET Access Series. La frances venció a la holandesa Marit Harryvan en el quinto hoyo de playoff. Por el camino, se quedaron la sueca Emma Thorngren, en el tercer hoyo de playoff, y la danesa Sofie Kibsgaard Nielsen y la inglesa Emily Price, en el segundo hoyo de playoff.



La francesa, con vueltas de 72 golpes el primer y segundo dia, y 70 golpes en la ronda final, se impuso en Peralada Golf gracias a un final con dos birdies en los hoyos 15 y 17 que resultaron claves para colocar terminar líder en casa club y sembrar las dudas en el resto de jugadoras. Finalmente, ese resultado hizo que André se metiera en el playoff junto con las otras cuatro jugadoras. El hoyo 18, par 3, de 173 metros, fue testigo de un gran espectáculo, además de, que se consgró como el hoyo más complicado de toda la semana. Cabe destacar, que, en la jornada de ayer, la francesa logró el segundo hoyo en uno del torneo, pero esta vez, en el hoyo 6 de Peralada Golf.

Lucie se mostró muy contenta tras sumar su segunda victoria en el LETAS seis años después: “La verdad es que estoy muy feliz porque he sido paciente y al final la victoria ha llegado. Ha sido un torneo duro, que al final se ha resuelto en playoff. Mi última victoria también fue así, así que, sabía muy bien lo que tenía que hacer, y que solo competiría conmigo misma, esa ha sido mi estrategia” aseguraba la francesa.

“Mi juego ha estado muy sólido durante toda la semana, he cogido muchas calles y greenes, he sido muy consistente. Este año veremos a ver cómo evoluciona, pero no tengo ningún objetivo marcado, solo ir torneo a torneo” finalizaba Lucie.

Por detrás, la vallisoletana Teresa Díez Moliner, terminó en sexta posición a un golpe del playoff, y gracias a tres vueltas de 72, 71 y 72 golpes.

En cuanto al resto de la “Armada Española” presente esta semana en Peralada, además de Teresa, Elia Folch terminó novena; Natalia Escuriola y Marta Martín, puesto 12; Marta Pérez y Clara Moyana, puesto 23; Camilla Hedberg, puesto 27; y la amateur catalana Natalia Herrera, puesto 48. La siguiente prueba del Santander Golf Tour será en San Sebastián, los días 28 y 29 de marzo en el Real Club de Golf de San Sebastián.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, colaborador del Santander Golf Tour LETAS Peralada, ofrece a los golfistas, a las agencias de viajes de golf y a los operadores turísticos especializados, la oportunidad de disfrutar de un golf excepcional a lo largo de todo el año en uno de los entornos naturales más bellos de España y del sur de Europa: la Costa Brava.

Situada a 100 kilómetros al norte de Barcelona, en una región enclavada entre las estribaciones de los Pirineos y las aguas del Mediterráneo, la Costa Brava cuenta con una serie de experiencias de golf de primera clase. Cuenta con 8 clubes de golf y 10 campos con trazados muy variados y diseñados por expertos de renombre mundial, así como también, un campo de pares tres de gran categoría.