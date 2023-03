​"La segunda oportunidad": una familia fracturada Filmin estrena este drama familiar protagonizado por Dustin Hoffman, Simon Helberg, Candice Bergen y Dianna Agron Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 3 de marzo de 2023, 11:39 h (CET)

Filmin estrena el próximo viernes 10 de marzo, en exclusiva en España, "La segunda oportunidad", un drama cálido y familiar. Se trata del debut en la dirección de Mayim Bialik, la guionista, productora y actriz que interpreta a Amy en "The Big Bang Theory". La película está protagonizada por Dustin Hoffman ("El Graduado"), Simon Helberg ("Anette", "The Big Bang Theory"), Candice Bergen ("Book Club") y Dianna Agron ("Glee").



"La segunda oportunidad" sigue a una familia disfuncional cuyo padre está enfermando. Es un proyecto profundamente personal de la directora, que escribió el guion tras la muerte de su padre en 2015. "Considero todo esto una coincidecencia maravillosa", explica Bialik. "En el judaísmo tradicional afrontamos el primer año de duelo de una forma muy particular. Tras esta etapa, sentí una necesidad inusitada de ponerme a escribir y a plasmar mis experiencias. Y terminé con un guion, algo que no había hecho nunca."

La película gira en torno a Abigail (Diana Agron), una madre de dos hijos recién divorciada que intenta reconstruir su vida mientras cuida de sus padres Eugene (Dustin Hoffman) y Barbara (Candice Bergen), ya que su hermano Nathan (Simon Helberg) se ha alejado de ellos. Cuando la salud de Eugene comienza a empeorar, salen a relucir los trapos sucios de la familia y se verán obligados a mirar hacia atrás para descubrir cuándo empezaron a distanciarse.

"La historia se centra más bien en cómo sanar a esta familia tan compleja que en el dolor que están viviendo", aclara Bialik. "Sí, todos pasamos por situaciones dolorosas e incómodas. Las personas tienen reacciones distintas. Algunos se van y otros se quedan. Todos tenemos el derecho de vivirlo a nuestra manera en base a nuestras experiencias y sentimientos."

Sobre el reparto, repleto de estrellas, la directora comenta: "Son magníficos, tanto de forma individual como en familia. Fue muy especial trabajar con Simon –con quien coincidí en el reparto en "The Big Bang Theory"–, alguien que ya conocía a mi familia y que estuvo ahí conmigo cuando perdí a mi padre. Diana quiso formar parte de esto por sus experiencias personales y sus vivencias en familia, fue muy emotivo. Y trabajar con Dustin y Clarice fue simplemente excepcional. Se conocen desde que eran muy jóvenes, pero nunca habían trabajado juntos. Son dos leyendas."

La segunda oportunidad País y año de producción: Estados Unidos, 2022. Duración: 100 minutos. Dirección y Guion: Mayim Bialik. Fotografía: David Feeney-Mosier. Música: Kevin Besignano. Intérpretes: Dianna Agron, Simon Helberg, Dustin Hoffman, Candice Bergen, Charlie Weber, Mellanie Hubert, Justin Chu Cary, Gina Jun, Sweta Keswani, Julian Gant.





Mayim Bialik DIRECTORA Y GUIONISTA 1975, California. Es una actriz, guionista, productora y directora americana. Saltó a la fama por su papel protagonista en la serie "Blossom" y, desde 2010 hasta 2019, interpretó a Amy en la popular sitcom "The Big Bang Theory". Ahora, Bialik ha dirigido y guionizado su primera película, "La segunda oportunidad". NORMAS DE USO

