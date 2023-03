“Elena Francis, la primera influencer” ​El documental, producido por RTVE con la colaboración de Big Bang (The Mediapro Studio), se estrena en La 2 en el Día Internacional de la Mujer Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 3 de marzo de 2023, 10:35 h (CET)

“Elena Francis, la primera influencer” se estrenará en La 2 de TVE el 8 de marzo a las 22:50 horas

Durante más de tres décadas, buena parte de las mujeres españolas tenían una cita diaria a las siete de la tarde con un personaje fascinante de la radio: era la hora de ‘El Consultorio de Elena Francis’. Setenta y dos años después de la primera emisión del programa y casi cuarenta de la última, “Elena Francis, la primera influencer” realiza un recorrido por el consultorio más famoso y longevo de la radio española, que fue utilizado durante décadas por el régimen franquista para adoctrinar a las mujeres.

Producido por RTVE con la colaboración de Big Bang (THE MEDIAPRO STUDIO) “Elena Francis, la primera influencer” se estrena en La 2 de TVE el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Carmen González y María Rojo son las productoras ejecutivas de The Mediapro Studio. La dirección, el guion y la realización corren a cargo de Mónica Artigas San José.

“Elena Francis, la primera influencer” analiza de forma exhaustiva el rol de la mujer en la sociedad española desde su primera emisión el 27 de noviembre de 1950 hasta el último programa en 1984. Un acercamiento al recorrido vital de muchas mujeres anónimas, que recurrieron a los consejos de esta desconocida ávidas de respuesta a sus inquietudes, miedos y dudas y que lo único que encontraron en Elena Francis fue el discurso de un aparato más del régimen franquista en una sociedad rígidamente estructurada sobre los pilares ideológicos de la dictadura: la Iglesia, la Falange y una concepción ultraconservadora de la existencia femenina.

A lo largo de los setenta y cinco minutos de duración del documental, “Elena Francis, la primera influencer” hace también hincapié en el hecho de que la figura de Elena Francis nunca existió y en que, de hecho, durante buena parte de la vida del consultorio su máximo responsable fue un hombre. Junto a él, un grupo de mujeres reclutadas durante todos aquellos años clasificaron y dieron respuesta a las más de 20.000 cartas de oyentes que se recibían cada mes, algunas de las cuales se muestran en el documental, así como la respuesta que recibieron. Un espacio que fue, además, pionero en lo que hoy conocemos como Branded Content, pues nació destinado a dar a conocer una marca -el Instituto Elena Francis- y a vender sus productos de belleza, que se distribuían por toda España.

Detrás de este trabajo hay una exhaustiva labor de documentación que ha contado con la indispensable aportación del archivo de RTVE, imágenes en Super 8 y fotografías inéditas de la época así como con la colaboración de especialistas en historia, psicología, sociología, documentación y marketing junto a profesionales de la radio como Pepa Fernández, Mara Torres, Macarena Berlín, Nieves Herrero y Ángeles Afuera, entre otros. El documental cuenta además con testimonios de gran valor como el de Verónica Soto, hija del guionista que más tiempo estuvo detrás del consultorio: Juan Soto Viñolo; el empresario José Elías, cuya madre escribió al programa siendo él un niño y el autor Gerard Imbert, el primero en desvelar que tras el consultorio estaba la figura de un hombre. NORMAS DE USO

