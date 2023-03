Tatiana Sorto: una artista que transfiguró los pinceles hacia la ternura Reseña artística de la pintora y poeta hondureña Omar Cruz viernes, 3 de marzo de 2023, 09:56 h (CET) En lo largo y ancho de la historia, las mujeres encontraron diferentes mecanismos para alzar su voz y, posteriormente ser escuchadas. Fue una batalla quijotesca la que emprendieron. Hay ejemplos hermosos, otros de dolor y algunos de ternura sobre éstas luchas en las que, dieron todo para exigir la visibilización no solo de sus derechos, sino también de otras formas de ser incluidas dentro de la sociedad, dejando con esto, un mensaje claro; en un futuro no muy tardío, su huella sería imborrable y su trabajo una conjura digna de replicar en el día a día.

En la más reciente posmodernidad, esa lucha sigue vigente. Todavía falta mucho por recorrer y las mujeres siempre están listas para entregar con acérrima hidalguía, las luchas que sean necesarias para ser colocadas en el podio que, históricamente se les ha negado. Dentro de todo este grupo de mujeres poderosas e imbatibles, encontramos a las que decidieron erguir su trinchera desde las artes. Desde poetas a narradoras, teatristas, ilustradoras y pintoras. El arte, fue ese aliado que jamás las abandonó y que, ha estado en sus momentos más amargos y en sus victorias más vigorosas.



En Honduras, específicamente en la ciudad de El Progreso, Yoro, una ciudad cuna del arte en sus diferentes manifestaciones, tenemos la dicha de contar con mujeres artistas brillantes, con una obra introspectiva, visionaria y apegada a una estética artística sin comparación alguna. Entre estas artistas, creo yo, debemos mencionar a Tatiana Sorto, una talentosa pintora, poeta, y creadora de la marca T.S. Studio. Un lugar en el que tanto jóvenes como adultos pueden llegar a conocer su obra, leer un libro y de paso, recibir clases de pintura. La artista, es una mujer llena de nobleza, siempre apegada a las causas más justas y del lado de los desposeídos.



El trabajo artístico de Tatiana Sorto ha sido incluido en Antologías Poéticas como ser: La Espera Infinita I y II de (Honduras), Letras Sin Fronteras 3 de (El Salvador), Vivas y seguras: antología poética (Honduras), también ha participado en diversos Festivales, Encuentros y Exposiciones de arte y literatura tanto a nivel nacional como internacional, dejando muy en alto el nombre de nuestro país y el de nuestra ciudad.



La obra de la artista, me parece a mí, un verdadero espectáculo, magia pura desde los pinceles, y también desde el oficio de escribir. Tatiana Sorto, es capaz de retratar con rotunda belleza y profundidad; los temas más complejos en la pintura y tocar la sensibilidad con versos hermosos, llenos de figuras literarias potentes que pueden denunciar la injusticia y calar con fuerza y hondura, en los diferentes estratos de la sociedad.



Me resta decir que, en nuestra ciudad, contar con artistas del calibre de Tatiana Sorto, no es solo un privilegio, es también un orgullo y un ejemplo para seguir y reinventarnos -como lo hace ella- en el andar diario, sin dejar atrás lo vital e importante que es en este camino del artista la imagen de la familia. NORMAS DE USO

