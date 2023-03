Delfy Cosmetics ofrece productos de skin care para todo tipo de pieles Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Llevar adelante una skin care routine es cada vez más habitual en las mujeres. Todas quieren tener un rostro en perfectas condiciones, pero muchas veces desconocen cuáles son las mejores opciones que ofrece el mercado.

Con el objetivo de suplir estas dificultades surge Delfy Cosmetics, la cosmética inteligente que se dedica a vender todo tipo de elementos para la cara y otras partes del cuerpo. La empresa que tiene como líder a Mari Meskheli trabaja sobre fórmulas con ingredientes hipoalergénicos, sin parabenos ni sustancias tóxicas.

Los productos más importantes que no pueden faltar en una skin care routine Una de las principales dudas que surgen en relación con el mecanismo del skin care routine es cuáles son los productos más indispensables.

El limpiador facial es uno de los más importantes a tener en cuenta. Su uso sirve para eliminar el maquillaje y combatir las partículas de polvo o contaminación que pueden afectar los rasgos faciales. Si no se tratan, existen mayores posibilidades de contraer granitos e imperfecciones. En Delfy Cosmetics cuentan con una amplia variedad: leche limpiadora, mousse limpiador, agua micelar, tónico facial y desmaquillante bifásico.

Los líquidos sérum son también elementales para la rutina del cuidado de la piel y suelen utilizarse contra las manchas o para protegerse de las altas temperaturas. En el sitio web de la compañía, existen varias opciones, entre las que destacan el Royal Sérum 24k Gold, Sérum control de manchas y Royal Sérum oro celeste.

Las cremas hidratantes y los bloqueadores son dos piezas claves que tampoco pueden faltar en este listado.

Identificar el tipo de piel es fundamental para realizar una compra efectiva Las mujeres deben comprender a la perfección cuál es su tipo de piel con el fin de garantizar una compra más segura. De lo contrario, el producto no va a funcionar y se terminará perdiendo dinero y tiempo.

Entre los tipos de piel más comunes, se encuentra la piel seca, que suele ser opaca, áspera y con líneas marcadas o expresiones faciales; la piel grasa, que se caracteriza por ser brillante y con poros visibles; y el tipo de piel sensible, que suele irritarse fácilmente poniéndose de color rojo en diferentes situaciones de la vida cotidiana. La piel también puede ser mixta con rasgos grasos en la frente, nariz y pómulos.

Existe la posibilidad de que haya mujeres que están iniciando su camino con la skin care routine y desconozcan cómo podrían actuar estos productos en su rostro. Con el equipo de profesionales de Delfy Cosmetics, estas pueden ser orientadas para garantizar una mejor experiencia en el cuidado de la piel.

