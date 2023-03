Eyecos, nueva técnica fotográfica de alta definición del iris Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 16:25 h (CET) Se dice que los ojos son la ventana hacia el mundo de las personas, el lugar desde donde este se observa y se descubre, pero también el rasgo más intenso y único que los humanos detectan en una primera impresión o la hora de descifrar lo que hay dentro.

Conscientes de ello, la clínica oftalmológica Eyecos ofrece a sus clientes el servicio de cambiar el color de sus ojos y, además, para cualquier persona interesada, su línea New Eyes Art, que emplea una nueva técnica fotográfica de alta definición para retratar el iris.

Retratando la huella personal en simples pasos Los ojos delatan información de la salud de las personas, su condición cognitiva, los efectos de lo que consume, las reacciones ante determinadas situaciones o personas e, incluso, en el caso de los conocidos, cambios propios del paso de los años.

Teniendo en cuenta esto último, el equipo de expertos en fotografía y diseño artístico de la línea New Eyes Art de Eyecos ofrece a cualquier persona interesada la posibilidad de retratar para la posteridad toda la potente singularidad de su iris, todos sus valles, arrugas, mesetas y cerros como un sello distintivo y único frente a ese universo que pueden ser los miles de millones de personas que existen, han existido y existirán. Esta técnica se potencia aún más cuando se ha realizado previamente el magistral proceso de cambiar de color ojos.

El proceso para fotografiar y proyectar el iris es muy sencillo. En primer lugar, las personas pueden tomar la fotografía por sí mismas, simplemente descargando una aplicación o acercándose al estudio de New Eyes Art en Barcelona. Luego, una vez el equipo de profesionales cuenta con la imagen, se realiza la optimización de esta para mejorar al máximo su resolución. Finalmente, las personas pueden elegir la manera en que se plasmará su iris, dentro de un abanico de opciones que la línea New Eyes Art ofrece, de diseño artístico, tema, estilo e, incluso, incorporando un slogan para crear productos personalizados como afiches, prendas de vestir, recuerdos, joyería o la simple imagen digital, entre otros.

Entre los valores añadidos de este nuevo servicio, cabe destacar que todo el proceso puede realizarse de manera virtual, si así lo prefieren los clientes debido a poca disponibilidad de tiempo o facilidades para el transporte.

Cambio de color de ojos, una apuesta de revitalización de la imagen personal Con más de 10 años de experiencia y un Departamento de Innovación propio, Eyecos pone la tecnología de primer nivel en láser, genética y otras áreas al servicio de clientes de todo el mundo, principalmente en Europa Occidental y América. Se trata de un servicio que busca apoyar a sus clientes en el proceso de configurar una imagen propia que proyecte los cambios soñados, empezando por esa mirada con la que exploran y se abren al mundo.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.