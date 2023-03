Hannun crece más del 50% en 2022 y supera los 6.3 millones de euros en ventas Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 11:32 h (CET) La compañía, que cotiza en el BME Growth, prevé cerrar -según su avance de resultados no auditado- el año 2022 mejorando en casi 50 puntos su ratio de EBITDA interanual en porcentaje de ventas netas durante el último trimestre del año, lo que supone una fuerte mejora en su rentabilidad. Su crecimiento durante el pasado año ha venido impulsado por las ventas internacionales, que se han incrementado un 214% y ya representan el 44% del total Hannun, la compañía internacional de muebles y artículos de decoración del hogar sostenibles y artesanales, ha cerrado el ejercicio 2022 con un crecimiento de más del 50% respecto al período anterior alcanzando la cifra de 6.3 millones de euros en ventas.

La empresa, que cotiza en el BME Growth, ha cerrado 2022 mejorando en casi 50 puntos su ratio de EBITDA ajustado interanual en porcentaje de ventas netas durante el último trimestre del año, lo que supone una fuerte mejora en su rentabilidad.

El crecimiento de Hannun ha venido impulsado, especialmente, por las ventas internacionales, que ya representan el 44% del total, lo que supone un incremento en los ingresos internacionales del 214%. En este sentido, Francia constituye cerca del 17% de las ventas de Hannun, mientras que Alemania se sitúa en 10%.

Hannun también ha conseguido reducir y optimizar los costes de estructura para continuar creciendo al tiempo que consolida su camino hacia la rentabilidad y eficiencia.

Por ello, Hannun sigue consolidándose como una marca de referencia en mobiliario y decoración sostenible en Europa, con una fuerte presencia en redes sociales, a través de las cuales impacta, de media, a más de 7,5 millones de personas mensuales. El 40% de este alcance se produce de forma orgánica gracias a su contenido diferencial y de divulgación en sostenibilidad.

Afianzamiento de sus líneas estratégicas

El pasado mes de octubre, Hannun presentó sus líneas estratégicas para 2023-27 en las que anunció su apuesta por el crecimiento y por la continua mejora de sus ratios de rentabilidad y consolidación del mercado. El cierre presentado de 2022 ya apunta en esta línea en la que la compañía ha conseguido potenciar su crecimiento a la vez que ha optimizado sus costes estructurales, logrando, entre otras mejoras, una notable reducción del coste logístico gracias a la optimización de tarifas, mercados y procesos.

Estas acciones han permitido un importante incremento en sus márgenes de contribución, que se han multiplicado por 5 en el último trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo anterior, incrementándose en aproximadamente 300.000 euros.

Otra de las apuestas estratégicas de Hannun ha sido la adquisición de Artesta, con la que ha conseguido la penetración en nuevas categorías y mercados. Artesta ha generado, aproximadamente, 1.1M€ de ingresos durante el año 2022. Para Hannun, esta compra ha representado un 19% en las ventas del último trimestre a nivel consolidado. El mercado de Reino Unido ha supuesto un 21% de las ventas de Artesta en el último ejercicio. Hannun apuesta por la expansión internacional con esta nueva adquisición y ya se han alcanzado acuerdos de producción y distribución para Alemania y Francia. Además, tras esta exitosa operación, no se descartan otras nuevas para continuar creciendo en más categorías y mercados.

Es importante señalar que en 2022 se incorporaron al catálogo de Hannun más de 350 modelos de productos sostenibles -un 30% más- con especial atención en categorías como niños, exterior, iluminación y decoración, que se añaden a los más de 8.000 adquiridos con la incorporación de Artesta al grupo.

Hannun también ha ejecutado con éxito la implementación de nuevos canales de venta a través de marketplaces, que han supuesto cerca de un 10% de sus ventas en el último trimestre del año. A esto hay que sumar, como otra clave del éxito, la puesta en marcha de un centro operativo en Europa Central y del Este que da servicio a los mercados internacionales y que ha conseguido optimizar los costes de producción y logística, terminando el año con más de un 15% de los pedidos servidos desde este nuevo centro en el último trimestre. Además se ha creado un nuevo centro logístico en Barcelona de mayores dimensiones que le permitirá optimizar costes y mejorar la eficiencia.

Joan Álvarez, consejero delegado de Hannun, afirma que "estamos muy satisfechos con la progresión del negocio y de los buenos resultados obtenidos este último año, creando valor a largo plazo para el accionista aplicando las líneas estratégicas definidas en el Consejo de Administración. Hannun se encuentra en su mejor momento desde la creación de la compañía y hoy participamos, más que nunca, en la transición sostenible de un sector -el del mueble- con gran potencial en toda Europa".

Por su parte, Gastão Lousinha do Vale, CFO de la compañía, ha explicado que "la trayectoria y la evolución de Hannun está enfocada hacia el crecimiento sostenible y rentable y tanto la directiva como el equipo están alineados con estos objetivos. Estos resultados presentados consolidan la tendencia que esperamos seguir mostrando en los próximos trimestres y en nuestra estrategia de medio y largo plazo".

Otra información de interés

A finales del 2022 Hannun renovó sus certificados PEFC y FSC, que validan el trabajo y los esfuerzos realizados desde la sociedad para garantizar una gestión sostenible de los bosques en la fabricación de sus muebles. Desde su creación Hannun ha apostado por un uso sostenible de los recursos y la renovación de estos certificados, mundialmente reconocidos, validan el camino hacia un consumo más responsable.

Futuro

Los planes de futuro del grupo pasan por seguir afianzando su presencia como una marca de referencia en el sector del mueble y decoración en Europa, potenciando el crecimiento a la vez que la rentabilidad.

Sobre Hannun

Sociedad barcelonesa fundada en 2018, Hannun es una compañía dedicada al diseño de muebles y decoración artesanales producidos en Europa con maderas recicladas y de origen sostenible.

Hannun produce sus productos de forma responsable con el medio ambiente utilizando productos sostenibles, no tóxicos y reciclables, incluyendo desde la madera, hasta los barnices, pasando por el embalaje, y de forma comprometida con la sociedad mediante acuerdos justos con proveedores artesanos en Europa.

Comprometidos con la deforestación y con el cuidado del medio ambiente, es la primera marca de mobiliario y decoración española en formar parte de la comunidad de empresas certificadas B-Corp que construyen un mundo más sostenible e inclusivo. La compañía está presente en el mercado de capitales cotizando en el BME Growth (Ticker: HAN).

