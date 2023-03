El festival internacional de fotografía ​PhotoAlicante celebra su décimo aniversario

El festival internacional de fotografía PhotoAlicante ya está aquí y este año celebra su décima edición con el late motiv ¡Celebremos! para conmemorar su primer decenio. Se celebrará durante los días 4 y 26 de marzo y un año más seguirá contando con el apoyo y la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Campello y la Fundación Banco Sabadell.



Bajo el lema ¡Celebremos! la organización del festival festeja las experiencias compartidas año tras año que se recuerdan con esfuerzo, convicción, alegría y nostalgia a la vez que pronostica un futuro promisorio.

El festival de PhotoAlicante no podría haber llegado a celebrar este 2023 su décimo aniversario sin el compromiso y el apoyo tanto por parte de los artistas cómo de las entidades públicas y privadas que han aportado recursos para que PhotoAlicante tenga su reconocimiento a nivel internacional.

El presidente de la Fundación Banco Sabadell, Miquel Molins, ha querido celebrar el primer decenio del festival con estas palabras: “la misión de la Fundación Banco Sabadell es fomentar la cultura y apoyar al talento, y está claro que estos dos conceptos convergen en el caso de nuestro apoyo a PhotoAlicante. Para nosotros, la cultura es una herramienta para la transformación y bienestar social y este festival es, sin duda, un buen ejemplo de ello. Nuestro apoyo al festival se remonta a 2015 y es un orgullo ver cómo a lo largo de sus ediciones se ha consolidado como un referente no solo en Alicante sino en todo el territorio, a través del impulso a artistas nacionales e incluso internacionales.”

Siguiendo la misma línea, el concejal de Cultura de Alicante, Antonio Manresa Balboa ha destacado: “el festival de PhotoAlicante se está convirtiendo en algo muy grande. Desde la concejalía de la ciudad seguiremos apostando por él.” También ha querido hacer hincapié en el enriquecimiento de este festival a la ciudad: “lo que más valoramos del festival es que implicada todos los espacios culturales de la ciudad de Alicante así como al sector de la cultura”.

Asimismo, José Luis Pérez Pont, director del CMCV describe el festival como: “una plataforma de impulso para las y los profesionales del sector, y un espacio óptimo para fortalecer redes de intercambio de ideas y de tendencias. Por eso, desde el Consorci de Museus valoramos y apoyamos el trabajo que desarrolla la organización de este festival en Alicante y nos sumamos con entusiasmo a su programación.” El Consorci de Museus, apoya el festival desde 2018 “con el objetivo de impulsar la creación artística contemporánea en sus distintos lenguajes, a través del medio fotográfico”.

El festival fotográfico más conocido de Alicante ofrece diversas exposiciones, charlas y eventos para que todos los amantes de la fotografía, y también los que no, disfruten de uno de los artes más trascendentes.

Exposiciones

En el Centro Cultural Las Cigarreras se podrá asistir a la exposición ‘Tiempo para celebrar’ desde el 4 de marzo hasta el 27 de mayo, siendo ésta una de las grandes protagonistas de la edición ¡Celebremos! al haber sido creada por la convocatoria pública que tuvo lugar en enero, y que contará con el trabajo de varios autores que harán memorable el décimo aniversario de PhotoAlicante.

En las Cigarreras también estará disponible del 9 de marzo al 13 de mayo,’Al azar de Baltasar, al azar’ el proyecto de apropiación audiovisual del artista Rafael Guijarro en la mítica película francesa, Au hazard Balthazar de Robert Bresson. Una obra cinematográfica en la que el espectador y el caprichoso azar deciden la narrativa de la historia de Baltasar el burro. Se trata de una colaboración con el programa audiovisual de la Caja Blanca del Centro Cultural Las Cigarreras.

El artista Claudio Nolasco junto con la colaboración del College of Arts & Sciences de la Universidad de Miami presentará del 20 al 29 de marzo dos de sus obras más destacadas, ‘Miami Dade’ y ‘Lodd for bear’, en el Centro Cultural de las Cigarreras. "Miami Dade" narra la escala de grises de las discordias culturales del condado de Miami-Dade, un lugar donde el azul y el rojo se desdibujan formando un curioso color púrpura. `Loaded for Bear’ sigue en la misma línea documental del autor y trae consigo una exploración de la enigmática serie de eventos que condujeron a los impactantes asesinatos en 2014 de dos hombres navajos en Albuquerque, Nuevo México.

En el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) las fotografías del artista estadounidense Jeff Larson, ‘Lightness and Darkness’ muestran un juego casi perfecto y simbólico entre el contraste entre la luz y la oscuridad, o más bien entre los sentimientos más gratificantes como la felicidad y el caos e incertidumbre que trae consigo la oscuridad. De igual modo, el catedrático Tom López a través de su exposición `SENESCENCE` invita a una profunda reflexión sobre la decadencia y el envejecimiento, una manera de recordar que por mucho que se cuide el florecimiento de una flor llegará un día en el que sus pétalos se marchitarán inevitablemente, como la vida misma. Ambas exposiciones se inaugurarán el 8 de marzo.

Intervenciones

En la décima edición del festival de PhotoAlicante las fotografías también han tomado las calles. Como cada año volvemos a sacar el trabajo fotográfico de 3 artistas al aire libre, siendo éstos; “Per molts anys” de Reyes Pe en la Casa de la Festa, “De la risa al llanto” de Manuela Lorente en la plaza del Mercado Central y “El realismo de lo absurdo” de Maravilla Espín en las escaleras del Jorge Juan. Las tres intervenciones en la calle se inauguran el 3 de marzo estando disponibles hasta el 4 de abril.

Actividades

BePhoto es el congreso internacional de fotografía y este año su inauguración coincide con el cierre de PhotoAlicante, celebrándose del 23 al 26 de marzo de la mano de seis ponentes y varios talleres. El V Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

La inauguración de BePhoto dará comienzo el jueves 23 de marzo a las 18 horas con la proyección de la película Chat with Felix y tras ésta un coloquio con el director de la muestra, Mitar Terzic. El viernes 24 a la misma hora se podrá disfrutar la presentación ‘Entre las visualización y el proceso de creación’ en la que los artistas Carolina Diego y Antonio Guerra presentan sus proyectos del programa FOTO Aterriza Residencias Creativas.

El sábado 25 comenzará un taller dividido en tres módulos e impartido por tres artistas diferentes que abordará el trabajo y la investigación sobre sobre procesos creativos en los proyectos fotográficos actuales. El primero de ellos será impartido por la fotógrafa Manuela Lorente desde las diez de la mañana hasta las 13 horas, y el segundo desde las 15 horas hasta las seis de la tarde de la mano del fotógrafo Alex Dómenech. Posteriormente también habrá una mesa redonda para seguir ampliando horizontes sobre los procesos, a la que se sumará la fotógrafa Paula Arts y el director del festival Leónidas Spinelli.

En el último día del congreso, el 26 de marzo, Paula Arts cerrará el evento con su módulo dentro del taller.

Mediación cultural, Fotomaratón y otros

La mediación cultural siempre ha tenido un papel importante en PhotoAlicante y no podía faltar en su décimo aniversario. Al igual que años anteriores y gracias también a la colaboración con centros educativos se llevarán a cabo proyectos de mediación cultural en institutos.

Por otro lado, el festival también contará con un fotomaratón que tendrá lugar el 18 de marzo en el Centro Cultural las Cigarreras. Se trata de una actividad a modo gymkhana que consistirá en hacer fotos por la ciudad con un premio de 350 € para el ganador del concurso.

Además, se celebrará el Certamen de Fotografía Vila de Sant Joan gracias a la colaboración con la Concejalía de Cultura de Sant Joan en el que se ofrece un premio de 1.000€ a la mejor foto. Como novedad, PhotoAlicante hará pública su colección propia, la cual está constituida por obras de artistas tales como Carolina Diego, Alex Dómenech, Paula Artes y Manuela Lorente.