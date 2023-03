La presentación del libro 'Las 10 claves del bienestar' acoge a más de 200 personas

En la mañana del pasado 2 de febrero se presentó en Murcia el libro "Las 10 claves del bienestar" del psicólogo Fernando Pena, presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS). Por la tarde, el autor firmó libros en la planta de librería de El Corte Inglés de Murcia.

El libro se puede conseguir tanto en formato papel como en formato digital desde la página de Las 10 claves del bienestar. A la conferencia en la que se presentó el libro acudieron más de 200 personas, miembros de Thaderconsumo, la federación de asociaciones de amas de casa y consumidores de la Región de Murcia, con motivo de su 60 aniversario. El salón de actos de la Fundación Cajamurcia acogió la ceremonia.

En la conferencia con la que se presentó este libro el autor destacó la importancia de potenciar la actitud positiva y cómo la forma de pensar no solo repercute en mejorar la salud psicológica, sino que también va a encontrar una repercusión positiva en la salud física y en la longevidad. La ciencia avala la importante conexión que hay entre la mente, la salud física y alcanzar una vejez saludable. Las acciones para cuidar cada una de las partes van a repercutir en mejorar la otra. El libro muestra 10 formas para lograrlo con prácticas para cuidarse y alcanzar más bienestar.

El libro Las 10 claves del bienestar trata de dar respuesta a varias preguntas: ¿Se hace todo lo que se puede para ser más feliz? ¿Se conoce el método para lograrlo? Muchas personas desean sentir más bienestar, pero no lo consiguen porque no saben los pasos. Da igual que tengan muchas ganas si no tienen un método útil que les dé las claves. El libro Las 10 claves del bienestar describe pautas fáciles y comportamientos precisos para alcanzar más bienestar de un modo sencillo.

El autor afirma que "va a generar un cambio en quien lo lea, lo va a percibir con claridad. Las personas de su entorno lo notarán. Con él va a aumentar su autoestima, a gestionar sus emociones, a mejorar sus relaciones y a fomentar una actitud más positiva hacia la vida". No solo es una lectura amena y entretenida, sino que ofrecerá propuestas, ejercicios y tareas, enseñará qué de lo que uno hace está bien y qué se debe hacer de otra manera. Ayudará, incluso, a cambiar la forma de pensar fomentando un mayor grado de salud, tanto física como emocional.

El libro recoge las principales pautas que el psicólogo ha venido dando a sus pacientes y con las cuales veía de manera clara y directa que alcanzaban un mayor bienestar. Es un libro que se basa en métodos prácticos que ya han demostrado su utilidad y eficacia para mejorar el estado de ánimo y encontrarse mejor a nivel psicológico. El autor comenta: "las personas compartimos formas de pensar y comportamientos que nos llevan al sufrimiento. El primer paso para superarlas es ser capaz de identificarlas. En los capítulos de este libro, uno de los principales propósitos es que el lector reconozca esos patrones. Una vez reconocidos, el libro ofrece métodos prácticos para sustituirlos por otros más saludables.

El libro está dirigido a todo el mundo que quiera aprender cómo encontrarse mejor con uno mismo y con las relaciones con los demás.

El autor del libro comenta: "es un libro de psicología aplicada al día a día. Muchas veces las personas necesitamos una guía, una orientación que nos lleve a encontrarnos mejor. Este libro ofrece esa guía. Es un buen libro, también, para profesionales de la psicología como apoyo a sus terapias''.

El autor comenta que lleva algo más de 20 años trabajando como psicólogo en Valencia, actualmente dirigiendo un equipo de psicólogos en Valencia y es presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria AEPSIS. El libro se ha ido elaborando a través de materiales que el psicólogo redactaba para sus pacientes y que veía que tras aplicar los contenidos los pacientes mejoraban mucho. A lo largo de los años, el psicólogo se dio cuenta de que la mayor parte de los pacientes que acudían a consulta lo hacían por unos motivos muy parecidos y todos mejoraban mucho con la aplicación de las técnicas que el psicólogo les entregaba en esas lecturas.

El libro habla no solo de muchas más cosas que tienen mucha importancia para alcanzar más felicidad: desarrollar la inteligencia emocional, potenciar la autoestima, superar el rencor hacia otras personas y deshacerse del ego son algunas de las más destacables.

Se trata del primer libro de psicología y autoayuda escrito en su mayor parte en prosa poética, algo que llamará mucho la atención del lector que disfrutará viendo cómo la lectura sigue un ritmo determinado.

El autor es conocido no solo por otras publicaciones que tiene ya en librerías, sino también por tener un canal de YouTube el que habla de temas de psicología difundiendo conocimientos y testimonios reales de diferentes problemas psicológicos. El canal cuenta ya con unos 200.000 seguidores y es uno de los principales canales de habla hispana centrados en la divulgación de la psicología.