Medicina estética, algunos tratamientos muy demandados Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 19:32 h (CET) Cada vez son más personas las que recurren a la medicina estética para mejorar su aspecto, su autoestima y combatir los signos de la edad.

Aumentarse los labios o inyectarse bótox ya no es algo que solo se vea en figuras públicas como modelos, actrices o influencers. Sino que está al alcance de todos. Y cada vez hay más consciencia sobre la importancia del cuidado personal, para sentirse y verse bien por dentro y por fuera.

En este aspecto, los tratamientos de medicina estética no son tan invasivos como la cirugía estética, lo que significa que generalmente hay menos riesgos asociados con ellos y menos tiempo de recuperación; ya que no requieren de hospitalización.

Tratamientos faciales antiage en Logroño Ubicada en pleno corazón de Logroño, en una de sus principales arterias como es Gran Vía, el centro de estética avanzada Clínica Método ofrece tratamientos de belleza faciales y corporales.

Como especialidad, destacan sus tratamientos de aumento de labios, labios rusos, rinomodelación, bótox y eliminación de ojeras. Realizados todos ellos por el Dr. Ignacio Angulo, siendo el aumento de labios el tratamiento estrella y más demandado de este centro entre los millennials.

Estos tratamientos permiten corregir mejoras estéticas como es la sonrisa gingival, el exceso de sudoración, bruxismo. Así como realizar tratamientos antiedad para reducir, suavizar y prevenir las arrugas y líneas de expresión.

A través de la combinación de distintos protocolos estéticos, se puede prevenir y mejorar la apariencia de la piel, con la combinación de vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas. Revitalizando la piel del rostro y logrando una piel con mayor firmeza, luminosidad e hidratación.

Tratamientos corporales sin cirugía para remodelar la figura En muchas ocasiones, pese a realizar ejercicio, mantenerse activo y cuidar la alimentación, hay zonas en las que no conseguimos disminuir el exceso de grasa. Por eso, la combinación de un estilo de vida saludable, junto a tratamientos como la intralipoterapia, permiten eliminar de manera eficaz el exceso de grasa en zonas como: abdomen, muslos, brazos o piernas.

Además, Clínica Método ofrece uno de sus tratamientos corporales estrella: glúteo push up, que permite elevar la zona del glúteo y moldearlo, combinando ácido hialurónico e hilos tensores.

Todos los tratamientos se realizan bajo una cita previa de valoración previa, sin compromiso y totalmente gratuita. Donde el doctor realiza una estudio personalizado para cada paciente, se resuelven dudas y se ofrece el mejor tratamiento para conseguir los objetivos deseados.

Se pueden ver todos los trabajos realizados por Clínica Método a través de su cuenta de Instagram y realizar una cita de valoración sin compromiso a través de su web.

