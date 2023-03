Cuáles son las ventajas del puzzle 3D del Estadio Sánchez Pizjuán con luz Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 14:50 h (CET) Encontrar la pieza indicada y colocarla en el lugar correcto es uno de los factores que hacen de los puzzles un juego entretenido y a la vez un reto para personas de todas las edades. Asimismo, los puzzles 3D agregan dificultad al desafío debido a que el montaje de modelos a escala de objetos, edificios o ciudades implica, no solo una gran destreza y habilidad, sino también mucha paciencia.

En este sentido, la tienda online de juegos de mesa We Are Games ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir una exclusiva edición del puzzle 3D Estadio Sánchez-Pijzuán con luz.

Montar un puzzle 3D, entretenimiento y estimulación mental Los rompecabezas o puzzles 3D no solo ofrecen diversión y entretenimiento tanto a niños como adultos, sino que son una alternativa ideal para estimular la mente a la hora de la resolución de problemas, puesto que su gran cantidad de piezas requieren ser ensambladas en un orden específico.

De este modo, se ponen en juego cuestiones como la capacidad de seguir instrucciones, la coordinación mano-ojo, la motricidad fina y la memoria, además del razonamiento y la percepción espacial.

A su vez, entre los principales beneficios de este tipo de juegos, es posible mencionar el entrenamiento de la memoria de corto plazo, al recordar dónde se encuentran y en qué lugar deben ir las diferentes piezas; el desarrollo de la orientación espacial y la mejora de la concentración. Del mismo modo, permiten ejercitar los dos hemisferios del cerebro, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades vinculadas a su deterioro en edades avanzadas, entre muchas otras ventajas.

Adquirir el puzzle 3D Estadio Sánchez-Pijzuán, en We Are Games We Are Games es una tienda online especializada en juegos de mesa, la cual ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar una gran variedad de puzzles 2D y 3D de las marcas líderes del mercado, ya sea para la diversión de los más pequeños, como para el entretenimiento de los adultos.

En este aspecto, la firma cuenta con rompecabezas en 3D de estadios de fútbol de diversos clubes de España y algunos de los más importantes de Europa. Tal es el caso de la edición exclusiva del puzzle 3D Estadio Sánchez-Pijzuán, la casa del Sevilla Fútbol Club.

Este producto oficial permite a las personas a partir de los 3 años de edad construir una réplica con un alto nivel de detalle, iluminación y gran calidad del Ramón Sánchez-Pizjuán, sin necesidad de utilizar herramientas ni pegamento para el montaje de sus 98 piezas.

Con 10 años de experiencia en el sector, 96 marcas y 200 productos disponibles en su catálogo, We Are Games se ha convertido en uno de los distribuidores oficiales más importantes de España.

