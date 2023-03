Carvan Seguros, la aseguradora que acompaña a las personas durante los meses más fríos del año Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 13:42 h (CET) Una de las mejores coberturas para la autocaravana este invierno El invierno está a la vuelta de la esquina, pero no hay que dejar que las bajas temperaturas o la reducción de horas de sol impida disfrutar del esperado viaje en autocaravana los próximos meses. Y es que nada es comparable a conducir por paisajes nevados, carreteras rodeadas de bosques y que el silencio logre envolver al viajero y disfrutar de él mismo, de los suyos y de su viaje.

Los apasionados de los deportes de invierno están deseando desenfundar los esquís. ¿Y qué mejor que poder acampar en las propias pistas? Muchas estaciones de esquí ofrecen instalaciones para acampar y poder ser uno de los primeros en arrancar el día.

Países como Alemania, Suiza, Austria o el norte de Italia son algunos de los destinos más solicitados para los amantes de la nieve.

Desde Carvan Seguros, la aseguradora para autocaravanas y campers con algunos de los mejores precios del mercado, invitan a las personas a relajarse al volante y disfrutar de carreteras menos transitadas durante esta época del año.

Tips para que el viaje salga según lo previsto Algunos de los consejos para no encontrarse con ningún contratiempo en carretera durante el viaje de invierno en autocaravana son, en primer lugar, tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Es muy importante la previsión antes de salir a la carretera y no ser sorprendidos por ninguna circunstancia adversa.

Otro consejo es calcular las distancias para evitar al máximo las horas de oscuridad o bien más de 2 metros con los demás vehículos, si la carretera presenta nieve, hielo o en caso de tormentas.

En zonas de montaña, hay que tener presente que durante el amanecer o atardecer, los animales salvajes pueden cruzar la carretera. Por lo que es importante prestar más atención en el transcurso de esas horas.

Tener las baterías al 100% de carga, así como disponer de líquido anticongelante por si fuera necesario su uso también es fundamental.

Por otro lado, los lugares de acampada suelen tener precios más económicos que en verano, aunque es importante confirmar previamente de qué instalaciones y servicios se puede disponer, ya que, si las temperaturas caen bajo cero, no es aconsejable usar la ducha ni el retrete de la autocaravana.

Otra recomendación para que el viaje no corra ningún riesgo, es contratar la cobertura perfecta. En Carvan Seguros piensan en la forma de viajar de sus clientes, en su estilo de vida y también en su manera de explorar el mundo y disfrutar de esos momentos en los que sienten que su vehículo es su casa. Es por eso, que ofrecen un producto centrado en ellos y en todas las necesidades que tengan:

Seguro Carvan Basic Plus Es el seguro ideal para los caravaners esporádicos. Desde 220 €, cubre responsabilidad civil de suscripción obligatoria y suplementaria y ampliación. Defensa jurídica y ampliación así como seguro del conductor en accidentes personales, asistencia en viaje con grúa y rotura de lunas (incluye metacrilatos y claraboyas).

Seguro Carvan Complet Para los caravaners frecuentes, esta es la opción ideal. A todos los servicios anteriores y desde 320 €, se le suma robo, incendio y pérdida total.

Seguro Carvan Premium 600 Para los vehículos más nuevos y que tienen menos de 10 años. A las coberturas anteriores, añade daños propios con franquicia 300 o 600 € desde 420 €.

Además, para ir más preparado que nunca en el viaje este invierno, hay que asegurar la autocaravana o camper más bien que nunca y prever con aquellos seguros complementarios que ofrece la marca. El Seguro de Contenido al Completo es perfecto para completar el seguro de autocaravana. Refuerza las coberturas para el interior del vehículo: muebles, electrodomésticos, accesorios del vehículo y material deportivo…

También, para los más inquietos se aconseja el Seguro de Viaje con el que se verá el mundo con mayor seguridad y cobertura. En Carvan Seguros es posible contratar este seguro para viajes nacionales, europeos e internacionales, por lo que ya no hay excusa para ir a cualquier lado con la autocaravana o camper. Al contratar esta modalidad de seguro, se tendrá asistencia médica, gastos de anulación de viaje, repatriación en caso de estar enfermo, así como también quedará asegurado el equipaje, en caso de pérdida o robo.

Que las vacaciones de invierno no obliguen a nadie a quedarse en casa. 20 años de experiencia pactando con algunas de las mejores compañías para ofrecer un precio accesible y que los clientes solo tengan que preocuparse por disfrutar.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las ventajas de incluir la realidad virtual en proyectos de arquitectura e interiorismo, con Alexas3D Medicina estética, algunos tratamientos muy demandados El teletrabajo se afianza como preferencia en los puestos tecnológicos Encontrar productos exclusivos al alcance de un solo clic, de la mano de Legendarios Shop Las empresas de mudanzas en 2023 siguen afectadas por la pandemia